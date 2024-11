Noroña celebra decisión del ministro Pérez Dayán sobre reforma judicial

El presidente de la mesa directiva del Senado reconoció el voto de Pérez Dayán (Cuartoscuro)

Un día después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acerca de desechar el proyecto de resolución que buscaba declarar la inconstitucionalidad parcial de la reforma judicial, Gerardo Fernández Noroña reconoció la postura del ministro Alberto Pérez Dayán. El legislador celebró el sentido de su voto a pesar de estar en contra del proyecto.

Por unos minutos, Noroña dejó a un lado su puesto como presidente de la mesa directiva para tomar la tribuna. Durante su pronunciamiento, hizo un repaso de las actividades que tuvieron lugar en el Pleno de la SCJN y reiteró que sus integrantes no tienen atribuciones para cambiar el sentido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), postura reivindicada por Pérez Dayán.

“Larga vida a Pérez Dayán, ministro de la Corte que ayer, estando en contra de nuestra posición y los cambios constitucionales que llevamos a cabo, dijo: ‘yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás ese marco constitucional’. Siete ministros ayer se derrotaron a sí mismos envileciéndose (...) se abrió una grieta enorme con la posición de Pérez Dayán”, dijo en una parte de su discurso ante el Pleno de la Cámara Alta.

El ministro dijo que considera improcedente el proyecto de inconstitucionalidad contra la reforma judicial (Cuartoscuro)

Cabe recordar que, desde la fase de posicionamientos, el ministro Pérez Dayán se posicionó en contra de que la SCJN cuente con facultades de borrar texto constitucional. Con ello, el bloque conformado por Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres sumó un voto más para anular la mayoría calificada de 8 sufragios requeridos.

Fue entonces cuando el Pleno consideró la posibilidad de apelar al nuevo texto constitucional y buscó debatir si podría declararse la procedencia del proyecto con seis sufragios de respaldo. No obstante, el texto al que hicieron alusión se refirió a cuando la Corte cuente con nueve ministros, pues entonces la cifra sí implicaría la mayoría calificada.

En ese sentido, no procedió la propuesta de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y se mantuvo en ocho la cifra requerida para completar la mayoría calificada. Por dicha razón, los siete votos en respaldo al proyecto de Alcántara Carrancá no fueron suficientes para determinar la procedencia.

“Tengan para que aprendan. Ayer triunfó el pueblo de México nuevamente porque la presión y la observancia de lo que estaban haciendo los ministros de la Corte llegó a dos ministros más, a Pardo y a Luis María Aguilar, a decir ‘hasta ahí no podemos llegar, a decir que seis’ (...) y todavía la desvergonzada oposición viene a decirnos mentiras y barbaridades. No entienden y no aprenden”, expresó.