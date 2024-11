“Cada año lleva nuera diferente”: critican a Cristy Nodal por no invitar a su nieta Inti a su cumpleaños y sí a Ángela Aguilar

La madre de Christian Nodal cumplió años este noviembre y lo celebró en compañía de sus seres queridos. (RS)

Los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre Cristy Nodal y Ángela Aguilar se disiparon, pues su reunión con motivo del cumpleaños número 43 de la madre de Christian Nodal sorprendió a propios y extraños. Y es que no solo convivieron en la fiesta, también se dejaron ver abrazadas y muy sonrientes ante los exclusivos invitados.

Este inesperado encuentro entre dos de las mujeres más importantes en la vida de ‘Christian Nodal desató controversia en redes sociales. Mientras algunos internautas aplaudieron la manera en que la familia terminó con las especulaciones, otros arremetieron en contra de la festejada porque aparentemente no invitó a su nieta, Inti, a la celebración a pesar de que no se despejaba de ella cuando su hijo todavía era novio de Cazzu.

“Deberían de estar mejor atentos a la nieta, pero todo se paga.”

“Cada cumpleaños le lleva de regalo una nuera diferente.”

“Pues si la fiesta la paga su hijo obvio que la tendría que invitar.”

“No puedo creer que no invitaste a tu niña.”

“Lastima que no esta su nieta”

“Todo lo que vemos es puro show ustedes emperradas como si le hubieran quitado el marido a ustedes y ellos muy felices.”

“Le queda a la señora ser amable con las nueras en turno.”

Cabe mencionar que Inti tiene un año de edad, por lo que resulta imposible que pueda asistir a una fiesta sin su madre, Cazzu, mucho menos viajar desde Argentina hasta México.

Hasta el momento, se desconoce si la señora Cristy no invitó a Cazzu e Inti a su fiesta de cumpleaños o por qué razón la rapera no habría aceptado asistir. No obstante, se sabe que la familia Nodal se encuentra pasando por un momento muy complicado debido a los rumores sobre el supuesto triángulo amoroso entre el intérprete de regional mexicano, su esposa y su expareja.

Otro punto que criticaron los internautas fue que Cristy Nodal suele posar muy contenta con sus nueras. Y es que en años anteriores hizo lo propio con Belinda y Cazzu.

Pepe Aguilar rompe el silencio sobre la ‘primera relación amorosa’ de Ángela Aguilar y Nodal

El intérprete de ‘Prometiste’ concedió una entrevista a Mariano Osorio en Colombia, donde se sinceró respecto al primer romance que los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’ habrían tenido cuando colaboraron en ‘Jaripeo sin fronteras’.

“Fue muy rápido, como es la usanza de ahora los jóvenes. Christian fue a hablar conmigo, con la familia, la verdad creo que ellos ya tenían una historia desde que estaban chiquillos, no sé nada la neta, no fueron novios ni nada pero había habido un (acercamiento). Yo lo contraté la primera vez que fue a Estados Unidos, era una gira y ahí se conocieron. De hecho actuó como en 18 shows””.