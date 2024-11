¿Mario Bezares tiene un romance con Briggitte Bozzo? Esto contó Paola Durante

(Televisa9

Mario Bezares está envuelto en controversia por rumores sobre una supuesta relación extramarital con su compañera de ‘La señora presidenta’ y exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México’, Briggitte Bozzo. Hasta el momento se desconoce de dónde surgieron las especulaciones, no obstante, tomaron tanta fuerza que Paola Durante, colega de ambos, fue cuestionada al respecto en un encuentro con medios.

“Hay no, es que de verdad la gente ya no sabe qué inventar. Briggitte, y lo voy a decir siempre, nunca tuvo una buena relación con su papá, le costó mucho trabajo y a Mario lo adoptó como papá... Mario es como un papá, conmigo fue un papá desde que tuvo el problema (caso Paco Stanley) y siempre se lo voy a agradecer”, declaró.

De esta manera, la actual participante de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ desmintió los señalamientos de presunta infidelidad que pesan en contra de ‘Mayito’, aclaró que la relación entre sus compañeros es de amistad con tintes de paternidad y salió en defensa de todos los involucrados en el triángulo amoroso, principalmente de Brenda Bezares, quien ha sido criticada por ‘intentar resaltar’ sobre su esposo.

(IG: @bbezares)

“Duele, porque la relación que tienen Mario y Brenda es hermosa, es super bonita y que empiecen a inventar cosas así, pues está fuera de lugar. Brenda me dice ‘ya, qué onda, no sé por qué tanto hate’ y a Mario lo veo feliz, lo veo disfrutando porque ya nos tocaba, es que recibimos tanto odio, tanto hate que ya se nos resbala”.

Los señalamientos, críticas y ataques en contra de Brenda Bezares son tan fuertes que incluso habría recibido amenazas de muerte, lo que le habría ocasionado episodios de ansiedad: “No se vale, después de todo lo que vivimos, ya que los dejen en paz, ya que los suelten”.

Cabe recordar que Mario Bezares lleva más de tres décadas casado con Brenda Yamilé Jiménez Loya, quien usa su apellido desde que se convirtieron en figuras públicas. Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto.

(IG: @arathdelatorre)

Arath de la Torre desmiente conflicto con Mario Bezares

Los conductores fueron contratados para protagonizar ‘La señora presidenta’, una puesta en escena producida por Alejandro Gou, lo que desató rumores sobre un supuesto conflicto de egos por el papel principal.

“Hay varios rumores por ahí, el primero es que Mario (Bezares) está enojado porque no va a ser ‘La Señora Presidenta’, yo tengo que aclarar que el señor Alejandro Gou me la ofreció hace varios años después de que la hizo el maestro Héctor Suárez, pero quiso dejar pasar un tiempo para que no se pegara con la imagen del señor Héctor Suárez”, contó Arath de la Torre en ‘Hoy’.

“El papel de Mario es un papel extraordinario, son dos protagónicos en realidad. Entonces, entre Mario y yo no hay ninguna diferencia, está feliz de la vida con hacerlo”.