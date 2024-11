SEVENTEEN, todo sobre la banda de K-pop que hará historia en Pa’l Norte

La afamada agrupación surcoreana ha sido multipremiada a nivel internacional, lo que ha catapultado su fama a nivel mundial. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

La música coreana ha sido bien recibida en todo el mundo y su popularidad la llevó a ser uno de los géneros más escuchados en diferentes continentes. Algunos países como México resaltan por ser de los que más reproducen esta música después de Filipinas, India, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.

Entre estos grupos han destacado en la industria del entretenimiento algunas boybands y otras agrupaciones femeninas pero el éxito de SEVENTEEN es conocido por tener una versatilidad musical en la que abarca géneros como el pop, hip-hop, R&B y electrónica.

Sus letras se caracterizan por tratar temas que van desde el amor hasta el autoconocimiento y esto les ha permitido generar una comunidad amplia que empatiza con ellos, lo que también los lleva a marcar uno de los hitos más importantes del momento.

Al ser el primer grupo de K-pop en presentarse en el afamado festival Tecate Pa’l Norte deja una huella importante en la industria y esto deja un precedente para que otras agrupaciones y artistas tengan un lugar en eventos de este nivel.

El origen de la agrupación

La agrupación surcoreana ha tenido presentaciones en escenarios y festivales reconocidos como el de Glastonbury en Somerset. (REUTERS/Dylan Martinez)

SEVENTEEN es un grupo de K-pop formado años antes de su anuncio oficial en 2015 y el motivo detrás radica en que todos los integrantes recibieron una formación extensa para comenzar su ascenso a la fama.

Su debut fue el 26 de mayo de 2015 con el EP 17 Carat y el sencillo “Adore U” (Te adoro). Su presentación fue bien recibida por el público y rápidamente se ganaron la atención de la gente por sus talento y la energía que dejaban en el escenario.

Desde ese momento realizaron múltiples giras y adquirieron popularidad por hacer de cada show en vivo un evento concierto memorable además de tener coreografías bastante complejas.

Sus composiciones los llevaron a la cima del éxito y recibieron galardones internacionales como el premio musical iHeartRadio de 2021 como mejor artista de K-pop; en la premiación de Billboard fueron el artista social del top 2021 y en los galardones a los artistas de Asia obtuvieron el premio como artista del año en 2019, 2020 y 2021.

Aunque el grupo no ha alcanzado el número uno en el ranking Billboard Hot 100, ha logrado un notable éxito en la lista Billboard 200 posicionando un par de sus álbumes en el lugar más elevado de la lista con Your Choice (Tu decisión) de 2021 y Face the Sun (Enfréntate al sol) de 2022.

La llegada de SEVENTEEN a México

La agrupación destaca por haberse preparado años antes de su debut y al día de hoy es reconocida por realizar coreografías complejas. (REUTERS/Dylan Martinez)

El Tecate Pa’l Norte es uno de los eventos más icónicos de la industria musical en México y para el 4, 5 y 6 de abril diferentes artistas darán concierto en el Parque fundidora de Monterrey pero esta edición promete ser muy diferente al reunir diferentes estilos y géneros musicales.

El primer día de Pa’l Norte, SEVENTEEN subirá al escenario luego de tener un rotundo éxito en Corea del Sur con dos conciertos agotados y compartirá el día junto a otros artistas reconocidos como Green Day, Massive Attack y The Chainsmokers.

De acuerdo con Los 40 principales, la noticia de que se presentarían en el festival llegó después de inaugurar su Pop up Store en Guanajuato 227, Roma Norte, Ciudad de México del 18 al 20 y el 25 de octubre.

Esta exhibición especial permitió a los seguidores del grupo adquirir mercancía exclusiva de su último álbum que una semana después de su estreno alcanzó una venta de 3.16 millones de copias.