Paola Suárez estalló contra Gala Montes tras abandonar evento con fans: “No aguantó el estrés”

Paola criticó a Gala por abandonar evento con fans en Monterrey. (Captura de pantalla @paolitasuarez28 / @galamontes)

Durante el fin de semana, Gala Montes, Paola Suárez y Briggitte Bozzo protagonizaron un evento en Monterrey. Sin embargo tuvo un polémico cierre, ya que la amiga de Wendy Guevara criticó a Gala tras abandonar un encuentro con fans.

Las exintegrantes de La Casa de los Famosos 2 se encontraban compartiendo un espacio con Suárez donde recibían a los fanáticos para tomarse fotografías y convivir brevemente con ellos. Pero la dinámica se salió de control, ya que el público no logró formar una sola fila para conocer a las famosas. Por tal motivo suspendieron un momento el meet & greet para que se estabilizaran.

No obstante en ese lapso de tiempo, Gala Montes se retiró definitivamente, dejando a sus compañeras. Dicha acción provocó indignación en Paolita Suárez, y procedió a subir algunos videos donde narró detalladamente lo ocurrido. De igual manera se lanzó contra la cantante, “Debe de aguantar”, arremetió la integrante de Las Perdidas.

Gala se retiró del evento debido a la falta de seguridad y organización. (@bbregza)

“Estamos tratando de tranquilizar a la gente, aquí con las fotos. Solamente nos quedamos Briggite, mi comadre La Diabla y se acaba de ir Gala. Porque Gala no aguantó el estrés. Llevamos 4 fotos y no aguantó el estrés. Entonces ¿Qué pasó ahí?”

Finalmente Paolita salió a hablar con el público que seguía aglomerado en la puerta de entrada del recinto y les pidió que se organizaran. Tras fracasar en el intento de formar a la audiencia, las fotografías con las famosas se cancelaron definitivamente. “La gente está muy eufórica allá afuera”, dijo.

Paolita Suárez compartió una fotografía con su amiga Briggitte. (Captura de pantalla @paolitasuarez28)

“Si no saben aguantar y no saben venir a un antro con la gente borracha y estresada, mejor ni vengan. No vengan ni a cantar”.

Tras lo sucedido, Suárez lamentó lo sucedido y compartió algunas historias y una fotografía con Briggitte, “Con mi Comadre @briggi_bozzo terminando el evento en Monterrey”, escribió en su cuenta de Instagram.

De inmediato internautas llenaron de mensajes la cuenta oficial de Paolita Suárez por el video acerca de Gala Montes. “¿Cómo se te va a ocurrir funar a la Diosa?”, ”Que seas amiga Briggitte a estas alturas no habla bien de ti”, “Gala sabe que cuando no hay buena seguridad no hay manera de quedarse”, fueron algunos de los comentarios que lanzaron algunos fans para intervenir por Gala Montes.

Aseguraron que la actriz se fue porque el evento no contó con la seguridad adecuada y existieron problemas de organización para continuar el esperado encuentro con la audiencia.