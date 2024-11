Mario Bezares se negó a dar show en Guadalajara, pese a que estaba anunciado: “No quiso salir”

Mario Bezares no asistió a los eventos en Guadalajara y Monterrey, generando descontento entre los asistentes (Captura de pantalla YouTube El 5)

Mario Bezares no se presentó en dos eventos programados en Guadalajara y Monterrey, lo que generó descontento entre los asistentes, según informó la influencer Vanessa Labios 4K.

Estos eventos, parte del Scream Fest, se llevaron a cabo el 31 de octubre y el 2 de noviembre, respectivamente. Sin embargo, la ausencia del comediante fue uno de los varios problemas que enfrentaron los organizadores y asistentes.

Durante una transmisión en vivo, Vanessa Labios 4K, quien también fue parte de las celebridades que se presentarían en conjunto en dicho evento, explicó que Bezares había llegado a Guadalajara, pero decidió no salir del hotel.

“Ayer pasaron muchas cosas en el evento, a la mera hora no salió Mario Bezares. No quiso salir, los motivos no lo sé”, comentó la influencer.

Vanessa Labios 4K informó que Bezares decidió no salir del hotel en Guadalajara sin explicar sus razones (Archivo)

Esta situación ha alimentado la percepción de que, aunque se alzó como el gran ganador de La casa de los famosos México, Bezares no ha logrado consolidarse entre el público, lo que se refleja en la baja asistencia a sus eventos.

Además de la ausencia de Bezares, los asistentes al “Scream Fest” expresaron su frustración por no recibir los beneficios prometidos al adquirir sus boletos.

En el evento de Monterrey, las actrices Gala Montes y Briggitte Bozzo también enfrentaron críticas. Los asistentes se quejaron de no poder tomarse fotos con ellas, como se había anunciado.

Según algunos comentarios, la actitud de las actrices fue percibida como negativa, aunque ellas argumentaron que la falta de seguridad adecuada fue la causa de los inconvenientes.

Vanessa Labios 4K fue quien dio la información en una transmisión en vivo (@vanessavazquez4k)

La cancelación del evento en Monterrey fue confirmada por Vanessa Labios 4K, quien relató que la negativa de Bezares a participar generó estrés entre los organizadores.

“Ya se canceló lo de Monterrey. Dijo ‘no salgo y no salgo’. Estábamos todos bien estresados. Yo tenía el estrés. Cuando dicen que Mario no va a ir... tuvimos que cubrir todo el espacio de él”, relató la influencer.

Estos incidentes han puesto en evidencia problemas de organización y logística en el “Scream Fest”, afectando la experiencia de los asistentes y la reputación de los artistas involucrados. La situación también resalta la importancia de una planificación adecuada y el cumplimiento de las promesas hechas al público para evitar descontentos y críticas.

El pasado 25 de octubre, Mario Bezares fue anunciado para encabezar un evento de Halloween en un bar de Tijuana, el show del comediante se llevó a cabo en las instalaciones del antro ‘Casa Badóh’, ubicado en Paseo Centenario. Sin embargo, algo que causó controversia en redes sociales fue la poca participación que había en el evento, pues conforme a los fragmentos de video compartidos, el show estaría casi vacío.