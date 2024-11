La verdad detrás de los dulces “pastilla de baño” que dieron como calaverita en México

Estos son los dulces de pastilla de cloro para el baño que causaron alarma (TikTok/@kittysuckr y @padcdmx)

Termina la temporada de Halloween y Día de Muertos, así que es momento de revisar los dulces que recibieron los niños de la casa y tirar a la basura aquellos que parezcan sospechosos o que estén sucios.

En esta limpieza, varias mamás encontraron que a sus hijos les dieron como calaverita unos dulces que parecen pastillas de baño.

Los extraños caramelos causaron alarma entre las familias y hubo quienes evidenciaron la situación en todas las redes sociales, muchas madres de familia se mostraron preocupadas e indignadas.

Así son los dulces de pastilla de cloro para el baño (FB: Evelyn Arango // FB: Edgar Bobadilla)

Cómo identificar los dulces pastilla de baño

Estos objetos están envueltos en trozos de plástico, el cual incluye desde instrucciones de uso hasta advertencias para este producto de limpieza, incluso se alcanzan a ver ilustraciones de las pastillas de baño.

Aunque algunos adultos aseguraron que sabía a tamarindo, otros mencionaron que realmente eran pastillas de jabón o cloro para el baño (FB: Evelyn Arango // FB: Edgar Bobadilla)

Estos “dulces” de pastillla de baño fueron entregados a los niños que salieron disfrazados para pedir su calaverita entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, se desconoce si la intención de los adultos era hacer una broma o causar que los menores se intoxicaran, pero lo más recomendable es no comerlos y deshacerse de ellos.

Algunos adultos se atrevieron a probarlos y señalaron en TikTok que efectivamente se trataba de pastillas con gusto a jabón e incluso cloro; mientras que otros dijeron que sólo eran dulces a granel empacados en plástico reciclado, los cuales tendrían sabor a tamarindo —conocidos como dulces de a kilo—.

A través de Facebook, mucha gente de municipios y alcaldías como Cuautepec, Iztapalapa, Tepepan, Progreso de Obregón en Hidalgo o Apaxco hicieron advertencias para que nadie se coma esos dulces, también hubo reportes de caramelos contaminados, abiertos o caducados.

Los dulces pastilla de baño vienen envueltos en un empaque que dirige a Industrias Proveli, marca de productos de limpieza con fábrica en Iztapalapa (FB/Lupita Santiago)

Cabe recordar odos los dulces, empaques de frituras, cereales, bebidas y productos comestibles deben estar debidamente etiquetados, ofrecer información nutrimental así como sellos de la Secretaría de Salud (SSa) —etiquetado frontal— para saber si tiene exceso de azúcar, sodio o grasa.

Mucha gente dijo que al hacer una revisión en las calaveritas o calabazas de sus hijos, también encontraron estos “caramelos” de dudosa procedencia.

El origen de los dulces de pastillas de baño está en el empaque, el código QR y la página dirigen a Industrias Prodeli, una marca de productos de limpieza para el hogar, según su página de Facebook, no venden ningún dulce. La fábrica se encuentra en Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa, CDMX.

Por el momento la Secretaría de Salud no ha emitido alguna alerta sobre dulces sospechosos identificados como “dulces de pastilla de baño”.

Otra presentación de dulces pastilla de cloro que circula en redes sociales (FB/Lupita Santiago)

Por qué no comer dulces de pastillas de baño

Es muy probable que los dulces con forma de pastillas de baño hayan sido empaquetados con merma de alguna fábrica de plásticos, pero existe una gran lista de riesgos al consumirlos y lo mejor será no aventurarse a probarlos:

-No existe información sobre el origen del plástico

La alarma creció en TikTok, pero algunos defendieron que eran dulces "de a kilo" con sabor a tamarindo, algunos adultos se aventuraron a probar y descubireron que sabían a cloro o jabón (TikTok/@kittysuckr y @padcdmx)

-Se desconoce la cantidad de azúcar, colorantes y sabor de los “dulces”

-Algunas personas evidenciaron que sí eran pastillas de limpieza de baños

-Podrían haber sido dulces caducados o de dudosa procedencia (piratas)

-Es posible que estos caramelos hubieran sido empacados sin higiene

-Probablemente el plástico contiene pintura no apta para consumo humano, incluso si estuviera limpio de restos de pastillas de baño.

Si algún niño o niña recibió este tipo de caramelos al pedir “calaverita”, se aconseja retirarlos y tirarlos a la basura. Si alguien ya los consumió y presentó algún malestar físico, se recomienda acudir al médico y llevar el dulce o sus restos para analizarlo.

Lo mejor es tirar a la basura cualquier dulce sospechoso o que no contenga un etiquetado claro, sobre todo si fueron adultos desconocidos quienes se los regalaron a los niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos fueron algunos de los comentarios respecto a los dulces de pastilla de baño: “Son dulces de kilo y los envuelven en plástico reciclado para ahorrar dinero”, “En casa los tiramos porque mi hijo es alérgico al rojo y no se ve si lo tenían”, “Muy linda la intención pero probé una y si sabía a jabón”, “A mí me dieron uno de esos y era un caramelo de tamarindo”, “Nadie dice que no existan los dulces de kilo porque si si existen, lo que no entienden es que salieron muchos que realmente no son dulces aunque traigan los mismos empaques que dicen que reciclan” y “Tengan cuidado, en Cuautepec igual dieron de esos, entonces los venden a granel, ya que en varios lados salieron son pastillas de cloro para el baño”.