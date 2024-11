Cuál fue la llamada que expuso los supuestos nexos de Mauro Jáuregui, alcalde de Apulco, con el CJNG

Jáuregui Moreno asumió el cargo en septiembre pasado. (X/@MemoCorrea14)

A menos de dos meses de haber asumido el cargo como presidente municipal de Apulco, Zacatecas, Mauro Jáuregui fue destituido para enfrentar una investigación por presuntos nexos con el crimen organizado.

A petición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), el Congreso local declaró procedente el desafuero del alcalde, a quien se le imputan los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa —en perjuicio de dos víctimas— y asociación delictuosa.

Desde el pasado mes de abril, cuando Jáuregui Muñoz era candidato a la Presidencia de Apulco por Movimiento Ciudadano, se dio a conocer el fragmento de una llamada telefónica que exponía los aparentes vínculos del político con miembros del crimen organizado, específicamente del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de la plataforma Soundcloud, el periodista Andrés Landeros publicó el audio de aquella conversación telefónica, en la que se escuchan diálogos atribuidos a Jáuregui Moreno, a un policía estatal de Zacatecas y a Gerardo González Ramírez, alias ‘El Gera’ o ‘El Apa’, quien funge como líder regional del cártel de las cuatro letras.

Según lo que puede escucharse al o largo de los 11 minutos que dura la llamada, el padre y un hijo del elemento policiaco fueron secuestrados desde mediados de 2023 por sicarios del CJNG. Para liberarlos, ‘El Gera’ impuso la condición de que el oficial se sumara a sus filas.

Gerardo González Ramírez es buscado por las autoridades federales. (FGR)

“Arrímese [a Apulco], yo le doy mi palabra y le aseguro que ahorita le suelto a uno; le suelto al padre”, dice al inicio de la llamada el sujeto identificado como ‘El Gera’. Ante esto, el policía responde que “de nada me sirve que sea uno, suéltelos a los dos. Mire, póngame a prueba y luego de todos modos usted si quiere va por ellos, ahí los tiene en corto”.

Más adelante, ‘El Gera’ le ofrece “otro jale” en el que “se la va a pasar bien”, pero el agente continúa dudoso al no tener garantías sobre la liberación de sus familiares.

En minutos posteriores, el hombre que presuntamente sería Mauro Jáuregui toma la palabra. “Vas a estar diez veces mejor allá, con tu familia a gusto. Ya están en Apulco, ya están en Teocaltiche, ¿qué esperas, que los maten? ¿una emboscadota? Tú bien sabes, ¿pa’ qué le arriesgas?”, dice el recién destituido alcalde de Apulco.

- Policía: Mauro, te doy mi palabra que trabajo con ustedes, sólo suéltenlos.

- Jáuregui: Es que también no es lo que uno quiera, a veces las circunstancias no se prestan. ¿Tú crees que cuando se llevaron a mi papá no estaba en la misma situación? Me la aventé.

Al final de la llamada que se encuentra disponible para consulta pública, las partes no llegan a ningún acuerdo. Diversos reportes periodísticos señalan que Jáuregui y su padre fueron privados de su libertad en junio de 2022, cuando él se desempeñaba como juez comunitario de Apulco.

Respeto al ‘Gera’, la Fiscalía General de la República (FGR) lo identifica como un generador de violencia de alto impacto, por lo que ha ofrecido una recompensa de hasta 500 mil pesos a cambio de información que lleve a su captura.