Exponen vínculo entre candidato de MC en Zacatecas y ‘El Gera’, líder regional del CJNG, con un AUDIO filtrado

Gerardo González Ramírez es buscado por las autoridades federales. (FGR)

“Arrímese y le aseguro que le suelto al padre”, fue una de las frases con las que Gerardo González Ramírez, alias ‘El Gera’ o ‘El Apa’, trató de convencer a un policía estatal de Zacatecas de que se uniera a las filas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la llamada telefónica, cuyo audio fue compartido por el periodista Andrés Landeros a través de Soundcloud, el jefe regional del cártel estaba acompañado de Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, candidato a la alcaldía de Apulco por Movimiento Ciudadano.

Aparentemente, desde mediados de 2023 el padre y el hijo del elemento policiaco fueron secuestrados por miembros del CJNG. A cambio de su liberación, ‘El Gera’ y Jáuregui le pidieron que trabajara para ellos.

Según lo que se puede escuchar en los 11 minutos de conversación, el policía se encuentra resguardado en otro estado por temor a ser asesinado.

Imagen de un narcomensaje firmado por 'El Gera' o 'El Apa'. (Foto: X@allsourcenews)

- ‘El Gera’: Arrímese [a Apulco], oiga, yo le doy mi palabra y le aseguro que ahorita le suelto a uno; le suelto al padre.

- Policía: Es que de nada me sirve que sea uno, suéltelos a los dos. Mire, póngame a prueba y luego de todos modos usted si quiere va por ellos, ahí los tiene en corto.

- ’El Gera’: No, oiga, es que hay que verlo acá, oiga.

- Policía: ¿Allá para qué me quiere?

- ‘El Gera’: Yo sé lo que le digo, que es mucho mejor acá y de todos modos usted va a mirar que todo está bien.

- Policía: Ellos no se van a ningún lado, usted sabe que mi jefe puro rancho y sus animales, ellos no se van a ningún lado ni se van a salir de Apulco.

En los segundos siguientes, ‘El Gera’ le asegura al policía que puede ofrecerle “otro jale” y que “se la va a pasar bien”, sin entrar en detalles. Dudoso, el agente de seguridad insiste en la propuesta de que, si liberan a sus familiares, él iría después a reunirse con el cártel.

Más adelante, Mauro Jáuregui toma la palabra. “Vas a estar diez veces mejor, allá con tu familia a gusto. Ya están en Apulco, ya están en Teocaltiche, ¿qué esperas, que los maten? ¿una emboscadota? Tú bien sabes, pa’ qué le arriesgas”, dice el aspirante a la presidencia municipal de Apulco.

(Foto: Infobae México)

- Policía: Mauro, te doy mi palabra que trabajo con ustedes, sólo suéltenlos.

- Jáuregui: Es que también no es lo que uno quiera, a veces las circunstancias no se prestan. ¿Tú crees que cuando se llevaron a mi papá no estaba en la misma situación? Me la aventé.

Información compartida por Dominio Público refiere que Jáuregui y su padre fueron privados de su libertad en junio de 2022, cuando él era juez comunitario de Apulco. Después de ser liberado, Mauro Jáuregui habría abandonado su cargo como funcionario y se habría sumado a las filas del CJNG.

Después de que el hoy candidato a la alcaldía de Apulco le asegura al policía que va a estar bien, este le reclama la privación de la libertad de sus familiares. “Ellos no tienen la culpa de nada, ¿por qué ellos?”, cuestiona.

En ese momento, ‘El Gera’ interrumpe el diálogo entre ambos y asegura: “Eso fue decisión mía [...] Él me está diciendo que le dé la oportunidad, pues tú sabes que fue lo mismo contigo [Mauro] y desgraciadamente así fue con su padre también, pero yo siento que no está arrepentido. He platicado con él seriamente y me dice que la neta está bien, que está a gusto, por eso le digo”.

“Ya van para allá, tú sabes que ya están en Teocaltiche, vas a arriesgarte a que te den un verg*zo a ti y todo va a acabar ahí. Aquí se te está dando la oportunidad”, insiste Jáuregui. “Te doy mi palabra como amigos”.

“Déjeme ver qué rollo”, dice el policía después de una discusión que no cambia el rumbo de la plática. “Bueno, ahorita le marco en unos minutos”, responde ‘El Gera’.

Fuentes consultadas por El Universal expusieron que el CJNG pretende reclutar a policías y personas reconocidas por el pueblo de Apulco para conseguir apoyo en favor de Jáuregui.

Por su parte, ‘El Gera’ es un líder regional del cártel que ha estado relacionado con una serie de ilícitos cometidos en Los Altos de Jalisco, como secuestros, narcobloqueos y balaceras. La Fiscalía General de la República (FGR) lo identifica como un generador de violencia, por lo que ha ofrecido una recompensa de hasta 500 mil pesos a cambio de información que lleve a su captura.