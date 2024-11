Cinco años de impunidad en la Masacre de Bavispe; de 36 detenidos ninguno ha sido sentenciado por homicidio

La Familia Lebarón se manifestará el próximo 4 de noviembre en la CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

El 4 de noviembre de 2019, un grupo de sicarios de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, emboscó una caravana de camionetas en las que viajaban miembros de las familias LeBarón, Langford y Miller. El ataque resultó en la muerte de tres mujeres y seis niños, un acto de violencia que conmocionó a México y al mundo. Cinco años después y a pesar de la gravedad del crimen, ninguna de las personas detenidas ha sido sentenciada por homicidio.

El caso de Bavispe no solo destaca por la brutalidad del ataque, sino también por la aparente falta de justicia. La investigación ha sido lenta y, hasta ahora, no ha producido resultados concretos en términos de condenas.

La falta de sentencias por homicidio en este caso emblemático de la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador subraya la necesidad de reformas profundas en el sistema judicial para restaurar la justicia de las víctimas.

Creemos muy fuertemente que deben de ser acusados por la Fiscalía de un tipo de terrorismo, dijo Adrián Lebarón. (Foto: Cuartoscuro)

En entrevista para Infobae México, Adrián LeBarón, activista y miembro de la familia Lebarón, aseguró que hay 36 personas detenidas y al menos 12 órdenes de aprehensión que no se han llevado a cabo.

El 13 de junio de 2023, Fidencio Alejandro González Esparza, conocido como ‘El Janos’, fue condenado a 12 años de prisión por delitos relacionados con la delincuencia organizada y portación de cartuchos. Sin embargo, su proceso penal por los homicidios en Bavispe, Sonora, sigue en curso, un caso que ha dejado una profunda huella en la memoria del país.

“Hemos puesto bastantes exigencias, porque a nosotros como se sembró muy fuerte el terror en esa región y muchos se desplazaron del rancho La Mora en Bavispe, Sonora, donde vivía mi hija. Entonces creemos muy fuertemente que deben de ser acusados por la Fiscalía de un tipo de terrorismo, aunque sea nomás este caso. Yo no quiero generalizar y yo no quiero que se interprete de que andamos buscando ser invadidos por Estados Unidos, pues se malinterpreta mucho nuestra petición”, comentó a esta casa editorial.

El día de la masacre en Bavispe se registró otro ataque en Sonora, que estaría relacionado con la disputa de los grupos criminales. (Cuartoscuro)

Adrián Lebarón, padre de Rhonita María Miller, apuntó que también buscan que se les dicte una sentencia por homicidio, porque “está muy débil acusación de delincuencia organizada”.

“24 de los detenidos les dieron prisión preventiva oficiosa por delincuencia organizada y nosotros no sabemos ni dónde cabe ese delito o ese crimen. Además, los otros 12 que son vinculados a proceso por intento de Homicidio y estas personas ninguna de ellas ha llegado ni siquiera a audiencia intermedia”, apuntó.

Agregó que sólo dos de los detenidos si pasaron el proceso de audiencia a oral y fueron sentenciados, pero por delincuencia organizada. Uno de los sentenciados es Fidel Villegas, alias El Chiquilín, ex director de Seguridad Pública de Janos, municipio contiguo a Bavispe donde ocurrió la masacre. El otro es Fidencio Alejandro.

Aseguró que seguirán exigiendo justicia de este caso, porque saben que hubo más funcionarios involucrados, “no me gusta ni decir ex exmilitares, ni ex policías, porque algunos de ellos estaban en sus funciones y es un caso muy relevante como para nosotros bajar la guardia”.

Miembros de la familia Lebaron observan el auto quemado donde parte de los nueve miembros asesinados de la familia fueron asesinados y quemados durante una emboscada en Bavispe, montañas de Sonora, México, el 5 de noviembre de 2019. (Foto por HERIKA MARTINEZ / AFP)

“Esos cárteles, que ni siquiera me gusta decirles narcotraficantes, están posesionándose de territorios y sembrando el miedo y el terror, pues matan alcaldes”, indicó.

Recordó que la masacre de Bavispe se dio por una rivalidad de los grupos del crimen organizado por el territorio.

“Son guerras territoriales, porque los benefician los recursos naturales. Es una sierra que tiene mucha madera y mucha minería; todo tiene que ver con eso. Este asunto es que quieren seguir teniendo la posesión”, comentó Adrián Lebarón que señaló La Línea es afin al Cártel de Sinaloa.

Adrián Lebarón adelantó que parte de la comunidad LeBarón realizará una movilización pacífica este 4 de noviembre, en punto de las seis de la mañana, que iniciará en frente del Palacio Nacional de la Ciudad de México y se dirigirá a la Embajada de Estado Unidos.