Este es el sueldo de Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’, conductor que regresará al programa tras problemas de salud

Daniel Bisogno se encuentra listo para volver a sus actividades laborales.

Fue a inicios de septiembre cuando se dio a conocer que Daniel Bisogno había ingresado al hospital para un trasplante de hígado, después de quince días, se informó que tras la cirugía el conductor había ingresado a terapia intensiva por complicaciones.

Con la preocupación latente de amigos, seguidores y medios de comunicación, Bisogno fue dado de alta, pero se encontraba en recuperación bajo la supervisión constante de médicos.

Meses después de su última aparición en Ventaneando, programa en el que colabora junto a Pati Chapoy y Pedro Sola, se anunció que su regreso será el próximo 4 de noviembre.

“Efectivamente público querido, ya estamos de regreso, su ‘muñeco’ vuelve a ‘Ventaneando’. Dicen que hierba mala nunca muere y pues aquí seguimos después de este largo proceso médico y de salud estamos de regreso”, se escucha decir al presentador en una nota de audio presentada en el programa de TV Azteca.

Cada vez está más cerca el regreso de Daniel Bisogno a Ventaneando tras someterse a un trasplante de hígado. (bisognodaniel, Instagram / Ventaneando)

Asimismo, compartió que se encuentra mejor de salud, por lo que está listo para retomar sus actividades: “A dos meses de este último procedimiento, y definitivo, que fue el trasplante de hígado. Me siento perfectamente bien y esta vez sí fue la cura. Lo demás había sido paliativo. Ya puedo empezar, aunque no me voy a tardar mucho en estar diario”.

La noticia de su regreso surge después de que Álex Kaffie reveló que los médicos ya le habían informado al presentador que estaba listo para regresar a sus actividades laborales, “ya tiene luz verde”, aseguró.

Sueldo de Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’

Por más de 25 años, Daniel Bisognio ha sido parte de la historia de Ventaneando, lo que le ha permitido consagrarse como uno de los conductores más representativos de la televisora del Ajusco.

Con un estilo directo y divertido para dar a conocer lo último en los espectáculos, es una de las personalidades más amadas y odiadas por algunos famosos. Su amplia trayectoria en la televisión, ha despertado la curiosidad de algunos por conocer sueldo en el programa de revista.

(Infobae Especial / Jovany Pérez)

De acuerdo con el canal de YouTube El alboroto, el conductor de 51 años recibe mensualmente 475 mil pesos mexicanos, lo que reprensentaría que sus ganancias por año superan los cinco millones de pesos, tan solo por su participación en Ventaneando.

Cabe resaltar que dentro de su salario no se incluyen las campañas publicitarias o negocios personales; por lo que diversos sitios de Internet estiman que su fortuna estaría rondando entre los 17 millones de dólares, es decir, más de 300 millones de pesos.