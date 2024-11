Nodal enfurece y aseguró que polémico comentario “Fan de su relación” de Ángela Aguilar nunca existió

Christian Nodal defendió a su esposa y declaró que no fue su amante. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Christian Nodal y Ángela Aguilar una vez más se encuentran en medio de la polémica. El cantante enfureció y tomó sus redes sociales para mandar un mensaje a la audiencia, al mismo tiempo que respondió a las recientes declaraciones de Cazzu.

El sonorense aseguró que su relación con Ángela, nunca fue un secreto para la rapera argentina. Reiteró que su ahora esposa nunca intervino en su relación anterior y mucho menos había sido su amante. Al intérprete de “Kbron y medio”, se le notó muy nervioso y sumamente enojado por el revuelo que continúa en redes sociales.

Nodal explicó que su separación de Julieta, madre de su hija Inti, se debió a que ya no estaba cómodo en esa relación y tampoco sentía amor. Según Christian, su conciencia está tranquila, ya que nunca la engañó, por lo que subrayó que no hay víctimas ni mentiras, y que todo se habló de manera clara y directa. “Aquí no hay ninguna pobrecita. Aquí no hay víctimas de nada, las cosas se hablaron claras y a la cara”, afirmó el cantante, refiriéndose a la transparencia con la que ha manejado su vida amorosa.

El cantante aseguró que ni siquiera existió el Fan de su relación y dice que su conciencia está limpia Crédito: (Instagram/@nodal)

La respuesta de Nodal llega después de que Cazzu hiciera declaraciones que generaron controversia, lo que llevó al cantante a aclarar su posición y defender a su esposa públicamente.

Mientras Christian Nodal leía los mensajes de los internautas durante el video en vivo, aumentó su enojo, ya que algunos usuarios le reclamaban por haberle sido infiel a Cazzu cuando ella estaba embarazada o recién había nacido Inti.

Nodal estalló y arremetió contra la audiencia, pues expuso que distorsionaron la información y que gran parte de lo que se ha publicado son mentiras. “Jamás le fui infiel a Julieta, tengo los mensajes donde se le avisó que estaba con Ángela, todo está en orden, mi conciencia está limpia, si quieren seguir hablando... infórmense tantito, no la chin... hicieron hasta una telenovela de teorías y cosas estúpidas”, dijo.

“El ‘Fan de su relación’ ni siquiera existe, nunca existió ese comentario, no dan los tiempos”.

Nodal se mostró muy molesto por las declaraciones de Cazzu acerca de su esposa. (YouTube)

Agregó que la frase “Fan de su relación”, supuestamente realizada por Ángela Aguilar hace algunos años, no existió.

Durante el mes de junio, Ángela y Christian hicieron público su romance, fue entonces que en las redes sociales se hizo tendencia “Fan de su relación”. Se trata de un mensaje que en su momento los internautas destacaron que la menor de la dinastía Aguilar había escrito en una de las publicaciones de la expareja. Desde entonces se ha relacionado dicho comentario con infidelidades o personas que deseaban hacer parte de la relación.