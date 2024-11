“Madre Buscadora” de Ceci Flores gana premio al Libro del año: “Me hacen sentir que vale la pena revivir tanto dolor”

La activista agradeció a las personas que votaron por su libro. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, presumió en redes sociales que su libro “Madre Buscadora: Crónica de la desesperación” fue galardonado en los Premios CANIEM 2024.

Lo anterior, tras ganar el premio al “Libro del año” en la categoría de No Ficción, dijo a través de su cuenta de X (@CeciPatriciaF), donde además de agradecer a todas las personas que votaron por él, consideró que valió la pena revivir el dolor que ha vivido.

“Mi libro ganó el premio al ‘libro del año’. Gracias a todos los que votaron; me hacen sentir que vale la pena revivir tanto dolor. Voy a celebrar regalando a los operadores de BOTS mi libro para que vean que ahí conté la historia de mis hijos, porque contra esa realidad luchamos”.

Fue hace apenas unos días cuando la madre buscadora dio a conocer que su libro estaba nominado a las distinciones CANIEM, por lo que solicitó el apoyo de sus seguidores para votar a favor de este y así ganar el reconocimiento.

“Mi libro está nominado al ‘libro del año’; ha valido la pena revivir tanto dolor para poner frente a muchos la realidad de este país, sin filtros y con las ganas de que algún día se pueda cambiar algo”.

En ese momento diversas personalidades de la política aplaudieron la nominación del libro, como:

“Listo. La reseña es muy buena pero no hay como comprar y leer el libro. Un abrazo”, escribió la diputada federal Margarita Zavala.

“Ya quedo mi voto @CeciPatriciaF!! Éxito y gracias por no rendirte!! Vale la pena seguir luchando!! Te mando un fuerte abrazo desde #Culiacán #Sinaloa donde te invito a presentar tu libro que será el #LibroDelAño aceptas?”, dijo Paola Gárate, presidenta del PRI en Sinaloa.

Foto: X: @CeciPatriciaF

En su libro, Ceci Flores relata las adversidades que ha sorteado durante la búsqueda de sus hijos Alejandro Guadalupe y Marco Antonio, desaparecidos el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa, y el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora, respectivamente.

En la búsqueda la activista a localizado más de dos mil personas sin vida en las fosas clandestinas de todo el país y aproximadamente dos mil 700 con vida, rescatadas de casas de seguridad o deambulando en diversas comunidades de México.

Tanto su lucha como la publicación de Madre Buscadora: Crónica de la desesperación han traído a Flores Armenta amenazas, según dijo a Infobae en una entrevista realizada en agosto.

“Todos los días recibo amenazas y yo lo único que les digo es que si me entregaran a mis hijos pues ya no estuviera en este lugar, tan fácil que en vez de estarme amenazando para que deje de buscar, que me entreguen a mis hijos. Es la única manera que yo dejaría de buscar”.