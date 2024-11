Aseguran que Ángela Aguilar siempre estuvo detrás de todas las relaciones de Christian Nodal

Ángela Aguilar sintió una gran admiración por Christian Nodal desde antes de ser mayor de edad. (Jovani Pérez/Infobae)

Durante los últimos meses la familia Aguilar y Christian Nodal se han mantenido en el centro de la polémica a raíz del sorpresivo casamiento de los jóvenes intérpretes de la música regional mexicana.

En una reciente entrevista para el programa de YouTube LUZU TV, Cazzu, expareja del sonorense y madre y de su primogénita, reveló que se enteró de la relación entre Ángela y Nodal a través de los medios, pues nunca supo de una tercera persona mientras estuvo con el cantante de “Adiós amor”.

“Me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo”, confesó.

Tras las declaraciones de la argentina, Christian Jesús González Nodal no se quedó callado y en una transmisión en vivo aseguró que nunca ha sido infiel, por lo que pidió respeto para la hija de Pepe Aguilar, su ahora esposa.

“Seré muchas cosas, pero infiel no. De mi esposa no van a andar hablando así, ella no es una amante, no es nada de lo que ustedes dicen. Y mucho menos lo que dice mi ex”.

El cantante aseguró que ni siquiera existió el Fan de su relación y dice que su conciencia está limpia

¿Los cantantes tenían una relación desde antes de Cazzu?

Tras las declaraciones del intérprete de temas como “Botella tras botella” y “Probablemente”, el periodista argentino Maximiliano Lumbia aseguró que el amor de los cantantes ya existía desde hace años.

“Ángela pasó el límite de la mentira, de la descarez, de la burla, creyó que, como Julieta (Cazzu) no había hablado, ya la tenía ganada, que no había existido una infidelidad”, comentó.

Posteriormente, mencionó que la integrante menor de la dinastía Aguilar siempre sintió un gran amor y admiración por su ahora esposo, pero como era menor de edad, la relación no estaba permitida por su padre.

“Había una persona que le tenía cariño y admiración a Christian Nodal desde muy chica, se llamaba Ángela Aguilar. Era menor de edad, obviamente el padre debe haber intercedido para que eso no pasara de un tema laboral”, agregó.

Al igual que muchos internautas, Lumbia declaró en su canal de YouTube que la cantante de “Que agonía” comenzó a estar detrás de todas las relaciones del sonorense desde que grabaron el tema “Dime cómo quieres”, momento en donde muchos suponen la joven quedó encantada por Nodal.

“Ella no era una fan, ella tenía un amor muy grande por Christian Nodal. Esa relación terminó surgiendo y se casaron, pero se llevarón entre las patas a Cazzu y a una bebita”, concluyó.