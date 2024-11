Andrea Legarreta aclara si tiene un romance con Luis Carlos, sobrino de Juan José Origel

(andrealegarreta, lcorigel / Instagram)

Después de los rumores en los que se vio envuelta con Erik Rubín y Mónica Noguera, Andrea Legarreta sorprendió a propios y extraños al ser captada muy bien acompañada en el concierto de Alejandro Fernández en La Plaza de Toros.

La cuenta de X Cultura Pop dio a conocer una fotografía en la que se ve a la conductora de Hoy acompañada por Luis Carlos Origel, sobrino de Juan José Origel, disfrutando de la presentación de ‘El Potrillo’.

Pese a que la imagen no muestra que se encuentren en plan de romance, los rumores comenzaron a surgir luego de que la también actriz compartió una sospechosa frase en sus instantáneas de Instagram: “Por suerte, la vida empieza muchas veces”, se leyó en la publicación.

Las especulaciones en redes sociales, principalmente en X, no se hicieron esperar, pero cabe resaltar que semanas antes aseguró que no se encontraba saliendo con nadie, y de ser así, las primeras personas en saberlo serían sus hijas y su exesposo.

“Si de pronto se da la oportunidad de conocer a alguien, ver si está padre. Soy observadora, un poquito desconfiada, cuidadosa, me quiero ir con mucho cuidado. No significa que por salir con alguien vayas a tener algo o te vayas a casar”, respondió semanas atrás a los medios.

Luis Carlos es uno de los mejores amigos de la conductora

De nueva cuenta, la prensa acudió con la presentadora de 53 años para conocer su versión sobre el supuesto romance que tiene con el sobrino de Juan José Origel.

“Es de mis mejores amigos, lo conozco hace más de 10 años, pero al final sé que eso va a pasar, salga con quien salga, me vean con quien me vean, van a empezar a especular y que hagan lo que quieran”, respondió.

Ante la insistencia por conocer más sobre su cercana relación, mencionó que anteriormente ya hizo públicas fotografías junto a él, incluso su expareja, Erik Rubín, tiene algunas imágenes en Tulum en las que ambos aparecen haciendo ejercicio.

“Es un amigo muy querido, de las personas más lindas que he conocido en mi carrera, es el sobrino de Pepillo, es hijo de su hermano, y lo conozco hace más de 10 años y nos adoramos. Seguro me verán con él, y si no con alguien más porque voy a estar en casting”, dijo entre risas.

Finalmente, terminó su encuentro y señaló que el amor aún no toca su puerta: “A mí el amor no me ha agarrado, no le veo por dónde. No he salido con alguien con intención”, señala.