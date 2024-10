‘Venga la Alegría’ de miedo; así se disfrazaron los conductores hoy 31 de octubre por Halloween | VIDEO

Elenco del matutino "Venga la alegría" se disfraza de personajes de terror para celebrar Halloween

El foro de televisión del matutino “Venga la alegría” se convirtió en un espeluznante mundo terrorífico en donde los conductores lucieron su creatividad al caracterizarse de personajes icónicos, en el marco de la celebración de Halloween.

Un cementerio lleno de neblina con voces de ultratumba, telarañas, árboles secos y retorcidos fueron parte de la escenografía de esta revista televisiva de Azteca, en donde se creó una atmósfera de miedo.

“¡Sean bienvenidos al Halloween de ‘Venga la alegría!”, expresaron los conductores de esta emisión al inicio de la transmisión de este jueves, en donde el set estaba adornado de brujas y payasos.

Con la ocurrencia que caracteriza a los presentadores, en esta ocasión también dieron de qué hablar con los disfraces que utilizaron en esta ocasión especial.

El Capi Pérez llegó como “Beetlejuice”, Ricardo Cásares del “Joker”, Flor Rubio de la villana de “Coraline”, Enrique Mayagoytia de “Deadpool”, Tabata Jalil de “Tiffany, la novia de “Chucky”, Kristal Silva y Luz Elena Gonzalez de vampiras.

“Me siento demasiado cómodo, la verdad es que está de poca madre ser alguien grosero, sucio, sarcástico y sin valores, no me siento identificado, pero me siento cómodo”, expresó Capi.

Con su humor que lo caracteriza, dijo que Tabata más bien se parecía a Alejandra Guzmán, que la mencionada muñeca y mencionó que le da risa que el atuendo de Kristal, puede ser confuso para algunos “todo el mundo le pregunta “¿de qué vienes?

<br/>

Los conductores del matutino "Venga la alegría" se caracterizaron con personajes de terror para celebrar Halloween. Crédito: Instagram: vengalaalegria

<br/>

Hubo concurso de disfraces en “Venga la alegría”

En esta fiesta de horror se realizó un concurso de disfraces en el que diferentes personajes mostraron sus looks y fueron calificados por los conductores.

Así que estuvieron: duende tenebroso, la monja de la feria, una calabaza, payasos, Merlina, un niño disfrazado de “Chucky” y uno de los más creativos fue el que llegó como de la película “Marcianos al ataque”.

Durante otro bloque, un diseñador de moda dio clases para realizar adornos para esta fecha, como fantasmas hechos con flotadores de natación.

Al público le encantó este programa especial, ya que varios comentaron al respecto en las redes sociales.

“Maravillosa producción, es el único matutino que me gusta”, “los disfraces, el foro, todo les quedó súper”, “un aplauso para los vestuarios y maquillaje, este año al igual que el anterior se mamaron y los de hoy valiendo”, fueron algunos comentarios del público.