Tecate Pa’l Norte 2025: por qué algunas bandas y cantantes aparecen dos veces en el cartel

Tras meses de espera, por fin se reveló el line up del festival Tecate Pa'l Norte 2025. (Instagram)

El lanzamiento del cartel del Tecate Pa’l Norte despertó muchas emociones porque estarán artistas como Charli XCX, Kings of Leon, Massive Attack, The Chainsmokers y Fall Out Boy; sin embargo, hubo personas que notaron que algunos nombres se repiten en el diseño.

Aunque algunas personas asumieron que se trataba de un error en el cartel, la realidad es que estas bandas y cantantes si van a tocar en dos ocasiones, pero será en distintas modalidades:

-Carlos Sadness

-Jumbo

-Caloncho

-Alex Lora y El Tri

-Litttle Jesus

-Capital Cities

Cartel oficial de Tecate Pa'l Norte 2025. (tecatepalnorte / Instagram)

Las bandas y cantantes se repiten en el cartel del Tecate Pa’l Norte porque estarán en el escenario acústico, lo mismo ocurrió con Enjambre en la edición de 2023.

En su momento fue por las Noches de salón, un álbum que incluye los temas más representativos de la banda, pero en versión acústica, se grabó en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México, pero ya se ha presentado como concierto en León, San Luis Potosí, Hermosillo, Querétaro, Saltillo y la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional.

Una característica particular del Tecate Pa’l Norte es su Escenario Acústico, que ha sido parte del festival desde 2018. Este espacio ofrece presentaciones acústicas de algunos artistas que también tienen shows en los escenarios principales.

Desde su creación, el Escenario Acústico ha crecido en popularidad y en número de presentaciones. En 2018, contó con artistas como Enjambre y DLD, y para 2023, el número de actos acústicos aumentó a 20, incluyendo a Plastilina Mosh y Carla Morrison. En 2024, el festival amplió aún más su oferta acústica con artistas como Aterciopelados y Hello Seahorse!.

La venta de boletos para el Tecate Pa’l Norte 2025 comenzó con el abono tempranero, que ofrecía entradas a precios reducidos antes del anuncio del cartel. Este paquete se agotó rápidamente debido a la alta demanda. Las siguientes etapas de venta, gestionadas por Ticketmaster, permitirán adquirir abonos en modalidad general y VIP.

Little Jesus tocará dos veces (Foto: Twitter@thelittlejesus)

El anuncio del cartel ha generado gran expectativa en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su entusiasmo por los artistas que se presentarán. El festival espera recibir a fanáticos de todo México y de países vecinos, consolidándose como uno de los eventos turísticos más atractivos del año en Monterrey.

El Tecate Pa’l Norte ha evolucionado a lo largo de los años, reflejando la diversidad de la industria musical actual. Con un cartel que incluye a artistas de diferentes géneros, el festival se perfila como uno de los eventos más esperados del próximo año.