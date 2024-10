Sandra Cuevas protagoniza acalorada pelea con el periodista Carlos Jiménez por redes: “Ya deje de difamarme”

Las redes se convirtieron en el ring de pelea de estos dos personajes. (Jesús Avilés / Infobae)

Pese a que la exmandataria de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, ya no cuenta con ningún cargo público, su pasado continúa persiguiéndola. Así lo dejó claro el periodista Carlos Jiménez con quien sostuvo una fuerte discusión en su cuenta oficial de Twitter, ahora X, en donde alegó que ha sido difamada en varias ocasiones.

Todo comenzó con una denuncia por parte del reportero, el cual es conocido por compartir imágenes sobre los crímenes de nota roja que se cometen alrededor del país, sobre todo en las zonas de alto riesgo ubicadas en la CDMX.

Jiménez compartió el video en donde se puede observar a un vehículo consumido entre las llamas que, de acuerdo con su información, estaría estacionado en la calle de Tenochtitlán, en la zona del barrio bravo de Tepito. En el material se puede observar a varios vecinos, incluidos a menores de edad, saliendo para grabar los hechos.

El reporte de violencia en la alcaldía que ella lideraba fue lo que desató la discusión. (C4 Jiménez)

¿Qué dijo Sandra Cuevas?

Tras realizar la denuncia ocurrida en el sector de la colonia Morelos, la exalcaldesa de la demarcación respondió a la publicación: “Otra vez en la alcaldía Cuauhtémoc”, misma que elle presidió antes del nombramiento de Alejandra Rojo de la Vega y de abandonar el puesto para buscar una senaduría que, posteriormente, perdería.

Ante ello, C4 Jiménez, como también se le conoce, replicó asegurando: “Así es... Otra vez en la Alcaldía Cuauhtémoc. Justo así como la abandonó usted, Sandra Cuevas. Se lo dije hace meses y hoy lo reitero: qué complicado el trabajo de Alessandra Rojo de la Vega que tendrá que arreglar el tiradero que usted dejó”.

El reportero afirma que la inseguridad en Cuauhtémoc es consecuencia de la mala administración de la propia Sandra Cuevas. (TW C4 Jiménez)

Estas palabras habrían generado la molestia de la exintegrante de Movimiento Ciudadano, quien no dudó en contestar de manera tajante y alegando que es una víctima constante de ataques:

“Diga lo que quiera, en mi gobierno no hubieron atentados a políticos, no quemaron en ácido a mujeres trabajadoras sexuales extranjeras, no mataron activistas, no quemaron patrullas. Por cierto, hace 9 meses que dejé de ser alcaldesa de #Cuauhtémoc, NUEVE. No soy yo la responsable de lo que sucede en la demarcación, ya pasaron dos alcaldes más, aunque LE PAGUEN ya deje de difamarme y violentarme. Saludos, bendiciones”.

La exalcaldesa afirma que durante su mandato no se veían actos violentos. (TW Sandra Cuevas)

¿El conflicto escala al confrontamiento frente a frente?

Las declaraciones no quedaron ahí, pues el comunicador le pidió a la política que probara todo lo que ella había dicho de él pues, de lo contrario, exigiría que desmienta cada una de sus palabras: “¿Violentarla, Sandra Cuevas? No le reste valor a las palabras. Solo son hechos: usted abandonó la alcaldía dejando atrás un tiradero. Y dejó a su sustituto, para irse a perder una senaduría. La invito a que señale quién me paga y, sobre todo, lo demuestre. Y si no puede: retráctese”.

El periodista pidió probarse las acusaciones en su contra o unas disculpas. (TW C4 Jiménez)

Para este momento, Cuevas estalló y amenazó con incluso acudir a las oficinas en donde realiza su trabajo Carlos Jiménez para confrontarlo y que ambos se digan de cara cualquier problema que tengan uno con el otro:

“Con todo respeto le respondo:

El alcalde sustituto se vendió a Morena, Usted lo sabe bien. Mis padres me enseñaron a resolver los problemas de frente y Usted desde hace tres años, recién llegué a la política me difama y me violenta, cuando lo único que hice fue trabajar día y noche por la #Cuauhtémoc, así que acudiré SOLA a las oficinas de Milenio, solicitaré audiencia con Usted y “de frente” me dirá todo lo que deba decirme, para que por fin me deje en paz.

P.D. No me retracto de nada y seguiré escribiendo y opinando sobre lo que pasa en la #Cuauhtémoc, es mi derecho y obligación como ciudadana”.

La exmandataria explicó la situación que se vivió en su ausencia en la alcaldía Cuauhtémoc. (TW Sandra Cuevas)

Usuarios respaldan a Carlos Jiménez

Las palabras de la exalcaldesa no solo fueron refutadas por el reportero, sino que ciudadanos capitalinos también replicaron la negativa del ‘buen trabajo’ de Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc alegando que durante su gestión incrementó el problema de la inseguridad:

“Reposteale TODAS las notas rojas que hubieron en la Cuauhtémoc durante su “mandato”. Los políticos son psicópatas y como buenos psicópatas no están en contacto con la realidad objetiva”.

“Apoco ya se te olvido cuando ibas al centro, Tepito y te cuidaba La Unión en especial el ‘Tuntun’ y que cuando eras alcaldesa abusabas de tu poder con tu operativo diamante que traías a puro golpeador y armados que ni policías eran”.

“Dejaste la Alcaldía hecha un asco, creció el ambulantaje, se lleno de olor a orines y marihuana”.

“Se siente violentada la alcaldesa que entró a la plaza de la alcaldía con un Rzr a toda velocidad a dar vueltas en tono de burla y prepotencia, no importándole las personas que caminaban en ella”.

“Ni siquiera no hiciste recorrido de lado de Venustiano Carranza ni menos colonia Morelos, ni Tepito, claro como tiene amigos de la unión”.