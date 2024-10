Gustavo Adolfo Infante revela si Lalo Carrillo le ‘robó’ el trabajo a Joanna Vega-Biestro en noticiero de Paola Rojas |VIDEO

Gustavo Adolfo Infante revela si Lalo Carrillo le ‘robó’ el trabajo a Joanna Vega-Biestro en noticiero de Paola Rojas (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

De forma reciente, Joanna Vega-Biestro ha aclarado las razones detrás de su inesperada salida del programa De Pisa y Corre, donde se esperaba que compartiera pantalla con la periodista Paola Rojas. La presentadora explicó que su ausencia se debió a una incompatibilidad de horarios, desmintiendo así los rumores de una supuesta enemistad con la periodista.

Sin embargo, en los últimos días se confirmó que su colega de Sale El Sol, Lalo Carrillo, será quien ocupe dicho lugar, provocando fuertes rumores que insinúan el presentador ‘le robó' el trabajo. Algo que niega de forma categoría el jefe de ambos, Gustavo Adolfo Infante.

En entrevista con Infobae México, el titular de Pájaros en el alambre y De Primera Mano negó que Lalo Carrillo hubiera ‘jugado chuco’ en la competencia por trabajar con Paola Rojas, asegurando que luego de que Joanna Vega-Biestro se fue de vacaciones, el equipo del noticiero matutino le hizo pruebas al presentador y decidieron quedarse con él.

Infobae México charló con Gustavo Adolfo Infante. |Crédito: Infobae México

“Yo me enteré que iba a entrar pero se fue de vacaciones, probaron a Lalo Carrillo. Seguramente a Paola y la producción les gustó, se sintieron bien y lo dejaron. No hubo fricción, para nada. Aparte somos piezas intercambiables, hoy estás y mañana no. Tienes que tener el equipaje tan ligero como el celular, para agarrar tu chivas e irte aunque no les gustes. Por eso hay que llegar temprano e irse tarde, echarle todas las ganas del mundo esperando que a la gente le gustes”, Gustavo Adolfo Infante para Infobae México en la alfombra de los Premios Eliot Awards 2024.

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro sobre su inesperada salida del programa ‘De Pisa y Corre’?

Según explicó en una entrevista con el periodista Hugo Maldonado, la incompatibilidad de horarios fue el motivo principal que impidió su participación en el noticiario, desmintiendo así los rumores de una supuesta enemistad con Rojas. La presentadora había anticipado que alternaría su trabajo en el matutino Sale el Sol con su nuevo rol en De Pisa y Corre, pero finalmente no pudo concretarse.

La noticia de su ausencia generó especulaciones en redes sociales, donde se discutió ampliamente sobre las posibles causas de su salida. Vega-Biestro, quien había sido anunciada como parte del equipo del programa una semana antes del estreno de la nueva temporada, fue reemplazada por Lalo Carrillo. En una reciente emisión de Sale el Sol, la conductora comentó en tono de broma que lo único que se mantendría igual sería su vestuario, debido a limitaciones presupuestarias.

Joanna Vega-Biestro anunció que ya no formará parte del programa de Pisa y Corre con Paola Rojas. La presentadora argumentó una incompatibilidad de horarios. (paolasrojas, vegabiestro / Instagram)

El 21 de octubre era la fecha prevista para que Vega-Biestro se uniera al noticiario, pero los planes cambiaron y Carrillo asumió el segmento que ella iba a liderar. Vega-Biestro explicó que los tiempos no coincidieron, ya que el programa ya había sido estrenado y ella tenía otros compromisos. A pesar de no especificar a qué producción se refería, destacó que la decisión fue que continuara en Sale el Sol.