Jorge Losa revela la condición que Ferka le puso para tener un hijo con él: “Va a ser difícil”

Los famosos ya hablaron sobre la posibilidad de tener un bebé.

Desde que decidieron retomar su relación, Jorge Losa y Ferka Quiroz se han mostrado muy cercanos y en una constante convivencia con Leonel, hijo de la conductora que es fruto de su relación con Christian Estrada.

Pese a los dimes y diretes que existieron sobre una supuesta infidelidad por parte del actor de melodramas, la conductora de Venga la Alegría: fin de semana decidió darse una segunda oportunidad en el amor, la cual parece ir mejor que nunca.

En diversos encuentros con la prensa, Losa se ha sincerado sobre los planes que tiene a futuro con la prensa, y aunque ha confesado que mantiene una buena relación con el pequeño hijo de presentadora, recientemente dio a conocer que ya tienen planes de hacer crecer la familia.

Sin embargo, existe una condición que el actor debe cumplir para que la exintegrante de La Casa de los Famosos México acceda a convertirse en mamá por segunda vez.

Jorge Losa quiere convertirse en papá con Ferka Quiroz

(Instagram)

Luego de tres meses separados, los famosos se encuentran más enamorados que nunca, por lo que han decidido emprender varios planes juntos, entre ellos su llegada al altar y la posibilidad de convertirse en padres, pero antes de que eso suceda, Ferka tiene otros planes.

De acuerdo con el español, uno de sus sueños es poder tener un hijo, pero para que eso suceda primero deben casarse, pues la conductora de TV Azteca no piensa casarse estando embarazada.

“Ella dice que no (quiere tener un bebé ahora). No piensa casarse embarazada, quiere su fiesta, va a ser difícil que se deje engañar”, contó para los micrófonos de Ernesto Buitrón.

Hasta ahora, Ferka no ha hecho públicos sus deseos de convertirse en mamá por segunda vez, sin embargo, ha quedado al descubierto que su actual pareja mantiene una muy buena relación con su hijo, quien en más de una ocasión lo ha llegado a llamar “papá”.

(Instagram/@ferk_q)

“Muchas veces voy por él a la escuela y se emociona”, contó para De primera Mano, y agregó: “Viene y me busca para jugar al balón. Muchas veces me hace sonreir, porque se me queda viendo y ‘papá, es papá”.

Asimismo, durante la presentación de la telenovela Juegos de Amor, contó cómo ha reaccionado a las primeras veces que le ha llegado a llamar papá.

“Por algún momento se le ha salido. Nosotros hemos tenido también la responsabilidad de decirle que es Jorge. Yo por el momento lo que he tratado es decirle ‘yo soy Jorge’. Vamos a ver cómo se tiene que llevar, ahí voy a estar para él al final del día”, declaró.