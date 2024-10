Conductores de Sale el Sol explotan contra Luis Enrique Guzmán por celebrar con carne asada que Apolo no es su hijo: “No es un santo”

Los conductores de Sale el Sol explotaron contra Luis Enrique Guzmán, a quien acusaron de indolente por decir que celebraría que el hijo de su ex ya no tendría su apellido. (saleelsol/ Instagram)

Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, conductores del matutino Sale el Sol, criticaron al productor musical Luis Enrique Guzmán por afirmar que celebraría el fallo a su favor en un juicio de paternidad que inició su expareja, Mayela Laguna, a finales de 2023.

El martes, se llevó a cabo la última audiencia del caso, donde un juez dictaminó que Apolo, hijo de Mayela Laguna, dejaría de llevar el apellido del productor musical, quien a partir de ese momento quedaba desvinculado de cualquier obligación legal sobre el menor.

Durante un encuentro con la prensa tras salir del juzgado, Luis Enrique Guzmán se dijo víctima de un “engaño asqueroso": “Ahorita ya tenemos la sentencia y con eso ya se anula todo lo demás... Viví un año y medio de pesadilla bajo un engaño asqueroso y finalmente ahorita estoy libre de eso y no nada más yo, toda mi familia, por eso estamos agradecidos”. Antes de partir, dijo que se reuniría con su hermana y su papá para celebrar “con una carnita asada”, expresión que dividió comentarios en redes sociales.

Ana María Alvarado, Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro criticaron a Luis Enrique Guzmán por decir que celebraría el fallo a su favor en un juicio de paternidad. Crédito: @saleelsoltv, X

La improvisada entrevista fue comentada por Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado en el segmento ‘Pájaros en el Alambre'. Para Alvarado, el productor no solo fue indolente, también irresponsable, pues perdió de perspectiva que al centro de su disputa legal hay un niño que, invariablemente, quedará marcado.

“Tampoco es como para celebrar. No es una fiesta, él tampoco es un santo. No se trata de pegarle horrible a Mayela. Ella lleva la penitencia, su propio castigo y consecuencias, pero él se portó muy mal.

Fueron pareja durante 12 años. Quien detona este asunto, por un comentario de Mayela, es Luis Enrique. Él da a conocer el comunicado, él se hace la prueba, ellos juntos eran fiesteros, ellos juntos consumían cosas. Tampoco es el santo que tenga que celebrar la victoria", indicó Ana María Alvarado.

En el ismo sentido, Joanna Vega-Biestro subrayó el potencial daño que podría sufrir el menor, por lo que hizo una recomendación a Mayela Laguna: “Estamos hablando de un niño que no tiene la culpa de las decisiones de sus padres. Sé que a Mayela no le interesa mi consejo, pero sería cambiarle el nombre a su hijo para que no esté ni cercano a esto en un futuro, porque lamentablemente en Internet todo se queda".

Alvarado pido a Luis Enrique Guzmán no olvidar cómo trataba a Mayela Laguna, pues durante su relación demostró que “no era un angelito”.

Mayela Laguna no impugnará fallo

Mayela Laguna, expareja del productor musical, dijo a la prensa que no impugnaría el fallo del juez. Entre lágrimas, expresó a los reporteros que solicitó a su defensa legal no continuar con el caso, pese a tener 15 días para establecer recursos legales: “No voy a hacer nada, se finaliza, gracias a Dios... Sí, (Apolo) llevará mis apellidos", dijo Laguna, quien recalcó que no solicitó ningún tipo de pensión a Luis Enrique Guzmán, como apuntaban algunas versiones extraoficiales.

La disputa legal entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Lagunas comenzó en junio de 2023, cuando el productor musical desconoció públicamente al menor. Mediante un comunicado que fue difundido en redes sociales, Guzmán afirmó que él y su hijo se sometieron a una prueba de ADN que arrojó cero compatibilidad genética entre ambos.

En entrevistas posteriores, Luis Enrique Guzmán reveló que tomó la decisión luego de que, durante una discusión con su expareja, ella dijo que el menor no era hijo suyo.

(Jovani Pérez/Infobae)