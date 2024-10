Tunden a Paola Rojas por el lanzamiento de su mezcal “Mixes”; la acusan de apropiación cultural

Paola Rojas está en la mira tras el lanzamiento de su mezcal. (Captura de pantalla/Instagram)

La reciente incursión de Paola Rojas en la industria del mezcal ha desatado una fuerte controversia que ha ido escalando poco a poco. La periodista, quien actualmente conduce el programa “De pisa y corre” en Imagen Televisión, lanzó al mercado un mezcal artesanal bajo el nombre “Mixes”.

La marca, cuyo nombre hace referencia al pueblo indígena mixe de Oaxaca, ha sido criticada por líderes indígenas y usuarios en redes sociales, quienes consideran que el uso del término constituye una apropiación cultural y una explotación de la identidad mixe.

La diputada federal Martha Aracely Cruz Jiménez emitió un posicionamiento oficial en el que ha expresado su indignación por el uso del nombre “Mixe” en el mezcal de Rojas.

Según Cruz Jiménez, la denominación “Mixe” en un producto comercial es una “apropiación indebida” que vulnera la identidad y cultura de la comunidad indígena. La diputada señala que el mezcal comercializado por Rojas trivializa y reduce la identidad mixe a una estrategia de mercadotecnia, sin contar con el consentimiento de la comunidad.

Diputada Aracely Cruz lanza pronunciamiento contra mezcal Mixes de Paola Rojas. (Captura de pantalla)

La legisladora exigió tres acciones específicas: la retirada del nombre “Mixe” de la marca y de cualquier campaña publicitaria asociada; el cumplimiento de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas; y una reflexión sobre el respeto a la diversidad cultural de México.

En su comunicado, subrayó la importancia de proteger el patrimonio y la dignidad de las comunidades indígenas.

Críticas en redes sociales

La indignación no sólo proviene de la esfera política. En redes sociales, varios activistas y usuarios expresaron su repudio al proyecto de Paola Rojas. Joaquín Galván, activista y defensor de la comunidad mixe, hizo pública su inconformidad a través de X (anteriormente Twitter), donde cuestionó a la periodista sobre el proceso legal y contractual detrás del uso del nombre mixe en su marca.

“Disculpe, @PaolaRojas, ¿nos puedes explicar qué esquema contractual estableció con los productores ayuujk del mezcal que ofreces con tu marca? ¿Quién te autorizó registrar ‘Mixes’ siendo una palabra colectiva para nuestros pueblos? Lo que estás realizando es un acto de extractivismo terrible que refuerza discursos de exotización y racialización”, escribió Galván en su cuenta.

Conversación de un internauta con Martha Patricia Campos. (Captura de pantalla)

Galván también destacó la gravedad del asunto al señalar que el nombre de una nación indígena no debería ser tratado como propiedad privada. “Es histórico que un particular haya privatizado el nombre de una nación de pueblos indígenas. Somos Ayuujk y somos mixes, ¡nuestra identidad no debe tener un dueño!”, declaró.

La situación se complicó cuando surgieron detalles sobre la titularidad de la marca, pues está registrada a nombre de Martha Patricia Campos Orozco, legisladora del partido Movimiento Ciudadano (MC).

En este escenario, los internautas se han cuestionado si el proceso de registro de la marca “Mixe” pudo haberse facilitado debido a la influencia de quienes están detrás de la solicitud. El usuario de X señaló que al cuestionar a la legisladora ésta lo bloqueó de redes.

La página web no está disponible. (Captura de pantalla)

La noche del domingo 27 de octubre, luego de que las acusaciones comenzaran a tomar fuerza, la página web del mezcal presentó una caída pasadas las 22:00 horas, mostrando solo un mensaje de “estaremos de vuelta en breve”.

Hasta el momento, la periodista Paola Rojas no ha emitido ningún pronunciamiento oficial respecto a las acusaciones ni ha respondido a las solicitudes de explicación hechas por activistas y usuarios en redes sociales, sin embargo, sí borró una publicación en Instagram en su cuenta donde promocionaba el mezcal.

“Inspirada por el compromiso de preservar nuestra cultura y apoyar a quienes la mantienen viva, me enorgullece presentarles mi mezcal artesanal: Mixes. Cada botella es un tributo a la región Mixe, creada con respeto por el medio ambiente y en colaboración con productores y familias locales. Descubre la historia y el sabor e mixesbypao.com y vive una experiencia única, respaldada por la historia y el trabajo de toda una comunidad”, se leía en su post.

Promo de Paola Rojas ya no está disponible. (Captura de pantalla)

Asimismo, la cuenta de Mixes bye Pao en Instagram ya no se encuentra disponible.

¿Qué es la cultura Mixe?

Los mixe son un grupo indígena originario del sureste de México, principalmente asentado en la región montañosa conocida como la Sierra Mixe, en el estado de Oaxaca. Se les conoce también como el pueblo ayuujk (o ayöök), que en su lengua significa “la gente del idioma florido” o “gente que habla la lengua”. Son una de las comunidades indígenas más distintivas y de gran herencia cultural en el país.

Los mixe preservan una rica tradición cultural que incluye música, danzas, festividades y prácticas espirituales. La música es una parte fundamental de su identidad, destacando las bandas tradicionales de viento que acompañan eventos y ceremonias. En sus rituales y creencias, existe una fuerte conexión con la naturaleza y el cosmos, y sus prácticas religiosas mezclan elementos indígenas con influencias católicas, adoptadas tras la colonización.

El idioma mixe (ayuujk) pertenece a la familia de lenguas mixe-zoqueanas, que es hablada por diferentes comunidades en Oaxaca. A pesar de los esfuerzos de revitalización, el idioma enfrenta riesgos de desaparición, especialmente en las generaciones más jóvenes, debido a la migración y la influencia del español.

Tradicionalmente, la economía mixe se basa en la agricultura de subsistencia, con cultivos de maíz, frijol y calabaza, que son esenciales para su alimentación y vida comunitaria. También se dedican a la alfarería, el tejido y otras artesanías.

La cosmovisión mixe implica un profundo respeto por la naturaleza. Para ellos, las montañas, ríos y animales poseen un carácter sagrado y se encuentran protegidos por “dueños” o espíritus de la naturaleza. Esta visión influye en su manera de relacionarse con el medio ambiente y en su agricultura, que está basada en prácticas sostenibles.