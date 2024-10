Usuario usa carta de UNO para declararle su amor a la mujer de sus sueños | VIDEO

La mujer aceptó la propuesta de amor del usuario tras verla la carta especial del Juego del UNO. (TikTok / daniel_marquez_12)

Declararse a la mujer que te gusta puede ser un momento tanto emocionante como nervioso. Muchos hombres buscan maneras especiales y memorables para expresar sus sentimientos hacia esa persona especial en sus vidas.

Un claro ejemplo de esto es el caso de Daniel Márquez, un usuario de TikTok que se volvió viral al utilizar el juego de cartas UNO como un medio original para declararle su amor a la mujer de sus sueños.

A través de su cuenta de TikTok (@daniel_marquez_12), Daniel compartió el proceso detrás de su creativa propuesta. En una de las cartas del mazo de UNO, reemplazó los números y símbolos con un símbolo de corazón. La inscripción dentro de la carta decía: “¿Quieres ser mi novia?”. Este gesto único capturó la atención de muchos y, como resultado, su video se hizo viral, acumulando casi un millón de reproducciones.

La grabación muestra a Daniel introduciendo la carta en su mazo de cartas antes de comenzar a jugar. A medida que avanzaba el juego, llegó el momento crucial en el que decidió utilizar la carta para expresar sus sentimientos. Aunque no pudo grabar la reacción de su pareja debido a los nervios, compartió con entusiasmo que la respuesta fue favorable: “Luego ya no pude grabar por los nervios, pero me dijo que sí”, relató en el video.

La historia de Daniel resonó en la comunidad de TikTok, donde muchas usuarias elogiaron su romanticismo y originalidad. “Impriman más hombres así de creativos y detallistas... ya nos cansamos de los princesos”, comentó una usuaria, reflejando el deseo de encontrar gestos genuinos en el romance. Otros usuarios también destacaron la creatividad de Daniel, escribiendo: “Vieron que se puede seguir siendo original, DIOS MIO el chico que originalidad tiene” y “Donde es que uno consigue el material para imprimir varios hombres así”.

La viralidad del video no solo celebra la historia de Daniel, sino que también inspira a otros a ser más ingeniosos en sus propias propuestas. En una era donde las redes sociales son una plataforma fundamental para compartir experiencias, la originalidad en el romance puede ser un gran diferenciador.