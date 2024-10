Senadores aprueban que Sheinbaum desacate orden de eliminar reforma judicial del DOF

Senado determinó que Claudia Sheinbaum no está facultada para eliminar la reforma judicial del DOF EFE/ Isaac Esquivel

Con 81 votos a favor y 36 en contra, el Senado aprobó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desacate la orden de eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman artículos constitucionales relativos al Poder Judicial de la Federación.

“Aprobado el acuerdo muy por encima de mayoría calificada, muy por encima de mayoría calificada. Ha sido aprobado el acuerdo, túrnese de inmediato a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal. Esta soberanía está defendiendo su trabajo, la Constitución vigente y la tarea realizada”, sostuvo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Los legisladores que votaron a favor del acuerdo lo hicieron bajo el argumento de que la mandataria federal no está facultada para eliminar la publicación del DOF.

“Esta soberanía considera que la presidenta de la República carece de atribuciones para llevar a cabo la eliminación de dicha publicación oficial ordenada por la titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito del Estado de Veracruz”, explicó Noroña.

El presidente de la Cámara de Senadores agregó que el artículo 7o. Bis. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales establece la inalterabilidad del DOF.

Conviene mencionar que el acuerdo discutido es una respuesta a la consulta que Sheinbaum hizo a través de la Consejería Jurídica, encabezada por Ernestina Godoy, en la cual solicitó al Congreso de la Unión determinar si es procedente eliminar la reforma judicial del DOF, tomando en cuenta que ella considera que sería una decisión “violatoria de las facultades soberanas del Constituyente permanente”.

La consulta no estuvo exenta de críticas por parte de las bancadas opositoras a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado. De parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la senadora Claudia Edith Anaya Mota afirmó que los senadores no deberían responder.

“En este caso no hay facultades de consulta ni de respuesta. Luego entonces no hay nada que responder (...) Yo soy de la idea de que no debe de existir una respuesta del Senado de la República, cada quien tiene que asumir las consecuencias de sus actos con base en sus facultades”, comentó la priista.