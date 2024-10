Gala Montes y Karime Pindter quedaron fuera de obra de teatro del Team Mar: “No llegaban a los ensayos”

Gala Montes y Karime Pindter abandonan obra por conflictos de agenda, según Arath de la Torre (Captura de pantalla)

Briggitte Bozzo ha revelado que en la próxima obra teatral La señora presidenta, los actores Mario Bezares y Arath de la Torre percibirán un salario mayor que ella debido a su extensa trayectoria en el mundo del espectáculo.

Esta declaración surge en medio de la controversia por la salida de dos integrantes del elenco, Gala Montes y Karime Pindter, quienes decidieron abandonar el proyecto antes de su estreno.

Arath de la Torre, protagonista de la obra, explicó que las agendas complicadas y compromisos previos de Montes y Pindter impidieron su participación continua en los ensayos, lo que llevó a su salida.

“Se hizo lo que se pudo, cada quien tiene sus prioridades y son súper respetables”, comentó De la Torre en una transmisión en vivo en la que participó junto a Briggitte Bozzo, refiriéndose a la dificultad de coordinar las fechas de ensayo con los compromisos de las actrices.

Tensión en 'La señora presidenta' por diferencias salariales entre 'las chicas superponedoras' (lacasafamososmx, Instagram)

“Y bueno, nuestra intención siempre era como que estar todos juntos, pero no se pudieron como que, las agendas que ellas traen están como que complicadas y sus managers cerraron fechas antes de que se armara esto, entonces no pueden cancelar y no llegaban a los ensayos para la fecha de estreno”, dijo el conductor de Hoy.

Por otro lado, en redes sociales y plataformas especializadas en espectáculos, se especula que Gala Montes optó por dejar el proyecto al considerar que su personaje no tenía un rol significativo en la trama.

Además, se rumorea que existieron tensiones entre las actrices del elenco, conocidas como ‘las chicas superponedoras’, debido a discrepancias salariales.

Según una fuente anónima citada por la revista TVNotas, Briggitte Bozzo habría expresado su descontento porque, a pesar de su experiencia, no logró obtener un salario superior al de sus compañeras.

El actor afirmó que el Team Mar no estará completo en escena. | Crédito: Instagram, @ArathdelaTorre

En cuanto a los problemas internos, se dice que Mario Bezares, ganador de La casa de los famosos México, esperaba ser el protagonista de la obra, lo que generó cierta fricción cuando se le informó que Arath de la Torre ocuparía ese papel.

“Mario pensó que el papel protagónico sería para él”, indicó una fuente a TVNotas, sugiriendo que esta situación pudo haber contribuido a las tensiones dentro del equipo.

A pesar de estos desafíos, Briggitte Bozzo ha negado que exista una fractura entre los actores principales, afirmando que la decisión de igualar los salarios entre las actrices fue consensuada en su momento.

“Nos pusimos de acuerdo para ganar lo mismo, igual creo que cada quien tiene su trayectoria, su tiempo de trabajo, entonces pues creo que nos lo merecemos las tres”, explicó Bozzo, subrayando la importancia de reconocer la experiencia y el esfuerzo de cada integrante del elenco.