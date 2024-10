Asesinato del padre Marcelo Pérez: Claudia Sheinbaum confirma que la FGR atrajo la investigación del caso

El religioso tzotzil fue asesinado el domingo luego de oficiar misa. (Centro Católico Multimedial)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la carpeta de investigación del caso del párroco Marcelo Pérez Pérez, que fue ejecutado el pasado domingo 20 de octubre cuando salía de una misa que ofreció en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

La mandataria federal fue cuestionada sobre la visión que tienen especialistas sobre la posibilidad de que se desarrolle una guerra civil en Chiapas derivado al incremento de la presencia de grupos del crimen organizado, el desplazamiento de los pobladores, reclutamiento forzoso y los ataques a quienes intentan pacificar la región. Sobre ello, la presidenta Sheinbaum Pardo negó que esto pueda ocurrir según la información que tiene respecto a la situación de inseguridad que se vive.

“No, no lo creo (que haya una guerra civil). Por la información que tenemos, es importante trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación así, que no haya desplazamientos y pacificar, y evitar extorsiones y delitos que se están presentando; para ello estamos trabajando con los gobernadores (actual y entrante). Y quiero comentarles que en el caso de la muerte del padre (Marcelo Pérez) ya se atrajo la investigación por parte de la Fiscalía General de la República”, comentó en conferencia de prensa.

