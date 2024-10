PAN pide a la SCJN pronunciarse ante el “desacato” de Claudia Sheinbaum sobre la reforma judicial

Sheinbaum recordó el artículo 61 constitucional y acusó la ausencia de atribuciones de la jueza que ordenó la eliminación de la reforma judicial del DOF

Luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió no acatar la resolución de la jueza Nancy Juárez Salas sobre la eliminación del decreto de la reforma en materia judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer un documento. En él, además de pedir un pronunciamiento de la SCJN, denunciaron la presunta intimidación contra la juzgadora.

Fue este domingo 20 de octubre de 2024 cuando, a través de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, dio a conocer un documento dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La Suprema Corte debe actuar con celeridad y firmeza para detener lo que consideramos un golpe de estado disfrazado, que está siendo orquestado por la Presidenta Sheinbaum mediante el incumplimiento constante de las suspensiones otorgadas. Este comportamiento representa un grave atentado contra el Estado de derecho y vulnera la independencia del Poder Judicial”, se lee en el documento.

La coordinadora de los diputados publicó un documento en redes sociales (X/@NoemiLuna_Zac)

Además del “desacato flagrante”, señalaron la supuesta violencia institucional ejercida en contra de la jueza Nancy Juárez Salas. Según dijeron, representa un “grave retroceso para la justicia, igualdad de género y los derechos fundamentales de las mujeres”.

Cabe recordar que, el pasado jueves 18 de octubre de 2024, la jueza con sede en el estado de Veracruz emitió una resolución para frenar la reforma al Poder Judicial. Según indicó, la Presidenta contaba con un plazo de 24 horas para eliminar el decreto del Diario Oficial de la Federación (DOF) y, en caso de no cumplir, se le podría imponer una pena de tres a nueve años de prisión, así como multa de 50 a 500 días y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo o empleo público.

La jueza protestó contra la reforma al poder Judicial en el marco de la última visita de AMLO a Veracruz (X/@SoniTuit)

Pese a ello, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se negó a acatar la resolución al argmentar la improcedencia de la resolución. Para ello, en diversas ocasiones, la mandataria mexicana ha recordado el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) con el fin de comunicar que el proceso indicado por la reforma promulgada continuará con su marcha.

“El primer párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo dice que el amparo no es válido. Es improcedente para reformas constitucionales. No vamos a bajar esa publicación porque la jueza no está en su derecho”, reiteró.