Éste es el grado de estudios de ‘La Barbie de Tepito’, dueña de las licuachelas ‘Dolls Drinks’ que teme por su vida

En octubre de 2020, en plena pandemia de COVID-19, Diana Odeli Rodríguez Martínez y Adrián Mendoza, conocido como ‘El Pecas’, lanzaron un innovador negocio de venta de micheladas en un estacionamiento de la Ciudad de México.

Este emprendimiento, que comenzó en el famoso Barrio Bravo de Tepito, rápidamente ganó popularidad gracias a su originalidad y a la promoción en redes sociales, especialmente en TikTok. La marca, inicialmente llamada Barbie Drinks que finalmente se llamó Dolls Drinks se hizo famosa por sus micheladas servidas en vasos de licuadora, lo que las llevó a ser conocidas como las licuachelas de Tepito.

Sin embargo, en el año 2023 los tíos de la conocida Barbie de Tepito fueron brutalmente asesinados en la Ciudad de México, siendo el final del negocio familiar de micheladas y el inicio de una vida llena de polémicas para la joven influencer que de forma reciente se hizo tendencia en redes al confesar cuáles eran los planes de su negocio que incluían a Peso Pluma y una sucursal en Acapulco, así como el hecho de que nuca regresan las Dolls Drinks porque teme por su vida.

La joven influencer ha generado gran controversia en redes tras confesar cuáles eran los planes de su negocio, previo al brutal asesinato de sus tíos, que incluían a Peso Pluma y una sucursal en Acapulco (Fotos: Instagram/@elchismetvmexico)

Con aspiraciones de aprender sobre diseño de moda: qué estudió Amairany Shezit, ‘La Barbie de Tepito’

La idea de usar el nombre ‘Barbie’ surgió cuando Amairany Shezit, sobrina de Adrián y conocida como ‘Barbie Shezit’, aceptó la sugerencia de su tío de crear bebidas que llevaran su nombre. Con el tiempo, el negocio cambió su nombre a Dolls Drinks para diferenciarse de las imitaciones que surgieron debido a su éxito. A pesar del cambio de nombre, mantuvieron los característicos colores rosados y a la joven como la imagen principal del negocio.

El éxito del negocio no solo se limitó a la venta de micheladas, sino que también incluyó música en vivo y un espacio para que los clientes pudieran disfrutar de las bebidas en el lugar. Sin embargo, la nombrada Barbie de Tepito no solo se quería dedicar a la industria musical de forma profesional, sino que tenía otras opciones de carrera que manifestó y no estaban alejadas de las artes.

En septiembre del año 2023, la actual dueña de las famosas licuachelas de Tepito le dijo Dulce Gipsy para Badabun que tras la pérdida de sus familiares ha aprendido a salir adelante, pero estudiaría algo diferente y se alejaría del que fue su negocio familiar.

La Barbie de Tepito fue detenida en la alcaldía Gustavo A. Madero, meses atrás. Actualmente está en libertad (Foto: X@c4jimenez)

“Quisiera hacer otra cosa, yo tengo otros sueños más y pues yo sé que todo se puede en esta vida. Nunca despeguen sus sueños de su mente y la frente siempre en alto. Me gusta mucho el modelaje y apenas voy a entrar a una escuela de modelaje, me gusta la moda, quiero estudiar diseño de moda”, aclaró en dicha entrevista sobre qué estudió o lo que buscaría para dedicarse de manera profesional.