Roberta Jacobson reitera que EEUU sabía sobre nexos criminales de Genaro García Luna: “Sí fue corrupto”

Roberta Jacobson, ex embajadora de EEUU en México, se pronunció por la condena de Genaro García Luna (Foto: EFE)

La ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, reconoció que el país vecino tenía conocimiento sobre los nexos criminales de Genaro García Luna, ex funcionario que fue condenado a casi 39 años de prisión por cargos de narcotráfico.

El pasado 16 de octubre, García Luna fue condenado a 460 meses de prisión en la Corte del Distrito Este de Nueva York por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, organización criminal de la que recibió sobornos millonarios que facilitaron el tráfico de drogas entre ambos países.

A raíz de dicha sentencia condenatoria, la revista Proceso volvió a presentar una entrevista con Roberta Jacobson publicada en mayo de 2020. En aquel encuentro, la ex embajadora reveló que Estados Unidos tenía información sobre los nexos de García Luna con el Cártel de Sinaloa, cuando éste se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

“Teníamos información y escuchamos rumores que en su mayoría no fueron confirmados”, señaló Jacobson sobre las “andanzas” del ex funcionario. Pese a ello, la diplomática señaló no tenían otra alternativa más que trabajar y apoyarse en él , “siempre con cuidado”.

Genaro García Luna mantuvo nexos con el Cártel de Sinaloa mientras era secretario de Seguridad en México (Foto: EFE/Mario Guzmán)

Las declaraciones de Jacobson fueron retomadas el pasado viernes en la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien indicó que resulta muy “relevante” los dichos de la ex embajadora, así como las condecoraciones que agencias federales de Estados Unidos le otorgaron a García Luna en su momento.

Ante la difusión de sus afirmaciones, en la noche del domingo 19 de octubre Roberta Jacobson realizó una publicación en su cuenta de X, en la que se pronunció por la entrevista con Proceso y negó que Estados Unidos le haya notificado al gobierno de Felipe Calderón sobre los nexos criminales de García Luna, como se informó en su momento.

“Si dije o no dije en Proceso en el pasado, en español que no es mi lengua materna, voy a decir ahora muy claro aunque puede tener errores de gramática: yo no dije ni tampoco conozco que gobierno de EU ha dicho a ex-Presidente Calderon que Genaro Garcia Luna fue corrupto”, aseveró Jacobson, quien se desempeñó como embajadora en México entre 2016 y 2018.

Aunque la diplomática señaló que en Estados Unidos no tenían información suficiente sobre sus vínculos criminales, reconoció que sí tenían conocimiento sobre la corrupción de Genaro García Luna.

Roberta Jacobson admitió que EEUU conocía la corrupción de Genaro García Luna (Foto: X@Jacobson_RS)

“Asumimos que los oficiales Mexicanos tuvieran más información que Estados Unidos. En cualquier caso, sabemos todos que sí fue corrupto GGL”

Bajo ese tenor, Jacobson reiteró que el gobierno estadounidense sí tenía información sobre los vínculos de Genaro García Luna con operadores del narcotráfico, mientras fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón.

Los delitos por los que García Luna fue condenado a más de 38 de prisión en EEUU son: declaraciones falsas, participar en una organización criminal, así como conspiración para poseer, distribuir e importar cocaína.