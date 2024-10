¿Qué le pasó a Lety Calderón? La actriz publica FOTO con oxígeno de asistencia y ‘desaparece’ de sus redes

Lety Calderón alarma a sus fans tras publicar que FOTO con oxígeno de asistencia y desaparecer de redes. (letycalderon79, Instagram)

La actriz Leticia Calderón alarmó a sus seguidores luego de compartir una fotografía usando una mascarilla de oxígeno y un breve e inquietante mensaje. “Aun sintiéndome mal, estoy siguiendo mi plan alimenticio”, se lee en la publicación hecha en Instagram, donde seguidores y celebridades de la televisión han externado su preocupación por su ausencia.

Entre los muchos comentarios que generó la publicación, destaca un mensaje de la actriz Luz María Jérez, amiga de Calderón, quien preguntó qué le ocurrió. Sin embargo, luego de subir la imagen, Lety Calderón —como también es conocida— dejó de interactuar en sus redes sociales, por lo que hasta el momento se desconoce cuál es su estado de salud.

Lety Calderón y su larga lucha contra el Covid-19

En medio del hermetismo de Lety Calderón, sus seguidores recordaron la larga lucha de la actriz con el Covid-19. En junio de 2022, en entrevista para Ventaneando, dio a conocer que se había contagiado por tercera ocasión: “Ya les gustó, ya es la tercera. Estoy vacunada, tengo las tres vacunas, y la verdad es que estoy en un proyecto donde nos están haciendo la prueba dos veces por semana, al principio pensé que era como muy exagerado, ahorita lo agradezco”, expresó Calderón, quien tomó con humor la situación que atravesaba.

Aunque no existe información que vincule al Covid-19 con la reciente crisis de salud de Lety Calderón, internautas han especulado sobre la posibilidad de que la actriz lidie con secuelas de la enfermedad.

Sin embargo, no es el único padecimiento del que se tiene registro. Hace unas semanas, la actriz reveló que sufrió un accidente durante un viaje a Japón. Durante un encuentro con la prensa, compartió que sufrió una caída durante un recorrido por Hiroshima.

A pesar de que tuvo acceso a tratamiento médico y siguió un estricto plan de recuperación, la actriz reconoció que no sentía que estuviera al cien por ciento: “No, no, no (necesito cirugía). Creo que es el tendón, porque el hueso no es; no es fractura, no fue esguince, ya me hice radiografías. Parece ser que es el tendón”, dijo a los reporteros.

Pese a ello, Lety Calderón inició las grabaciones de la telenovela Mi amor sin tiempo, donde interpreta a “Greta”, un personaje secundario con peso en la trama.

Fans de Lety Calderón recordaron que la actriz ha lidiado con las secuelas del Covid-19, enfermedad que ha padecido en tres ocasiones. (letycalderon79, Instagram)

Lety Calderón habló sin síndrome del Nido Vacío

Lety Calderón tiene dos hijos, Carlo y Luciano, fruto de su matrimonio con el abogado Juan Collado, de quien se separó en 2007 en medio de rumores de un triángulo amorosos con la actriz Yadhira Carrillo.

En septiembre, durante un encuentro con la prensa, Lety Calderón reveló que experimentaba los efectos del síndrome del Nido Vacío. Carlo había dejado el hogar que habitaban juntos para mudarse a Canadá a seguir con sus estudios, mientras Luciano, quien tiene síndrome de Down, externó su intención de independizarse en los meses siguientes.

Fans esperan noticias de la actriz

A dos días de compartir la publicación, fans de Lety Calderón esperan que reaparezca en redes sociales y disperse la preocupación que ella misma generó. En su ausencia, varios han dejado mensajes de aliento para la actriz: “Estoy viendo la novela en nombre del amor excelente actriz recupérate pronto”; “Estoy viendo su novela Valeria y Maximiliano saludos desde Texas pronta recuperación”, son algunos comentarios que destacan en la publicación.

Lety Calderón tiene dos hijos, Carlo y Luciano, fruto de su matrimonio con el abogado Juan Collado, de quien se separó en 2007. Crédito: @letycalderon79