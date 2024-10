Éste es el grado de estudios de Anahí, la RBD que ahora será investigadora en ‘¿Quién es la Máscara?’ de Televisa (Fotos: Televisa)

Este domingo 20 de octubre, el popular programa de Televisa, ¿Quién es la Máscara?, regresa a las pantallas mexicanas con una nueva temporada. Este reality show, que ha capturado la atención del público por su intrigante formato y la participación de figuras del espectáculo.

En esta temporada, el panel de investigadores estará compuesto por Anahí, Martha Higareda, Juanpa Zurita y Carlos Rivera. Estos reconocidos personajes del ámbito artístico se unirán para descubrir las identidades ocultas detrás de las creativas botargas que caracterizan al programa. La dinámica del show consiste en que los participantes, disfrazados con elaborados trajes, interpretan canciones mientras el panel intenta adivinar quiénes son, basándose en pistas y en sus actuaciones.

Se transmitirá a las 20:30 horas a través del Canal de Las Estrellas pero estará disponible en todo el mundo. Además, estará disponible en Univision y en la plataforma de streaming ViX de TelevisaUnivision, por lo que los nombres de los investigadores y la querida RBD son tendencia en redes sociales, pues más de uno quiere saber más sobre ella. incluyendo incluso su perfil académico.

¿Qué estudió Anahí?

La actriz mexicana que interpretó a Mía Colucci en Rebelde terminó sus estudios académicos a nivel preparatoria, así lo dio a conocer en una entrevista que concedió para Joaquín López-Dóriga.

“Me hubiera encantado tener una carrera, pero tuve una carrera (artística) que tenía todo mi tiempo ocupado y para mí fue un gran logro terminar preparatoria y seguirme preparando porque eso sí quiero, y me da mucho orgullo decirlo, no soy una persona que se quedó ahí, soy una persona que le gusta estar informada, que le gusta crecer en todos los sentidos, que le gusta aprender”, dijo.

“Porque tú no te puedes quedar con lo que la vida te dio y punto, ahí te tocó y ahí te quedaste. Tal vez no tenga un título que les pueda enseñar, pero tengo una carrera que me llena de orgullo; decir que hoy, a mis 40 años, con esa carrera que forjé, no solamente ayudé a mi familia e hice todo lo que estuvo en mis manos sino que también le he dado mucha alegría a la gente y he recibido amor a montones”, agregó.

Fans de la RBD además han hecho tendencia fotos y videos de sus dos pequeños hijos, Manuel y Emiliano, pues gracias a ellos la cantante y estrella internacional es parte del famoso proyecto de Televisa, pues Anahí confesó que ellos fueron quienes le dijeron que aceptara el proyecto.