Así es la guardería de Changuitos miones para entrar al Castillo de Chapultepec

No puedes entrar con tu changuito mión al Castillo de Chapultepec, así que debes dejarlo en la "guardería" CRÉDITO: (X/@eddie_machin)

Ir a pasear al Bosque de Chapultepec con un changuito en la cabeza se ha convertido en una actividad muy característica de fin de semana en la CDMX; sin embargo, todo parece indicar que no puedes entrar con él a un museo y lo debes encargar en la guardería.

Esta guardería para los changuitos miones está en la entrada del Castillo de Chapultepec, su única función es que la gente deje su curioso personaje durante la visita al museo.

Aparentemente no se puede entrar al Castillo de Chapultepec con un chango en la cabeza por “cuestiones de respeto y formalidad”, dando a entender que es por la apariencia juguetona de quien los lleva; sin embargo, es probable que sea porque estos objetos avientan agua, esto puede ser un riesgo para los objetos históricos que ahí se exhiben.

El espacio despertó curiosidad y hasta inspiró memes (X/@experto_cheems)

Se desconoce hace cuánto tiempo se inauguró la guardería para los changuitos, pero recientemente se hizo viral gracias a una publicación de @eddie_machin en X:

“Fui a Chapultepec y me compré el changuito de moda, el changuito de novedad. Cuando quise entrar al castillo, me informaron que no podía pasar con él por cuestiones de respeto y formalidad, pero que lo podía dejar en la guardería de changuitos. Y yo así de, ¿¿¿whaaat??? Pues sí, a la entrada del Castillo de Chapultepec hay una guardería para changuitos. No traten de entender esta ciudad, sólo disfrútenla”, escribió.

Su publicación fue difundida en muchos grupos y otras cuentas hasta que se hizo viral, la guardería de Changuitos en el Castillo de Chapultepec es una carpa en la que hay varios tubos para colgar a estos amigos peludos usando sus colas.

Probablemente los changuitos no pasan al museo porque tiran agua (X/@eddie_machin)

Cada changuito tiene una ficha para identificarlos con su respectivo dueño y te dan una carta plastificada que dice “objetos varios”, este servicio es en realidad una paquetería, pero en la foto sólo se ve que hay animales de juguete, la guardería es gratuita y llamó mucho la atención de las personas que disfrutan de ir a este lugar.

Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer sobre la guardería de changuitos miones: “¿Cómo que objetos varios? Debería de decir, ‘Guardería de Changos’”, “Yo quiero uno de esos, el patito también tiene su propio changuito”, “Ha de ser por seguridad para que no los vayan a confundir con los del zoológico”, “Nomaaaanchess, me encanta el ingenio para llamarles a las cosas y sobre todo que a todo le ven negocio, vendertelos y luego cuidártelos”, entre otros.