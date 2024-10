Ésta es la razón por la que ‘El Mayo’ Zambada podría enfrentar pena de muerte en caso de ir a juicio

Ismael El Mayo Zambada asegura que fue secuestrado. (Anayeli Tapia/Infobae)

La Fiscalía de Estados Unidos confirmó al juez Brian M. Cogan que analizarán la posibilidad de solicitar pena de muerte en el caso de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa acusado de 17 cargos en Brooklyn, Nueva York. Pero, ¿cuál es la razón?

Este 18 de octubre se llevó a cabo la segunda audiencia de Zambada García en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. En apenas 15 minutos, el Departamento de Justicia reveló qué tipos de pruebas poseen en contra del acusado, insistió en el posible conflicto de interés referente al principal abogado de ‘El Mayo’ y recordó las condiciones bajo las que fue detenido; mismas que lo hacen elegible a la pena de muerte en Estados Unidos.

Y es que, a diferencia de otros narcotraficantes mexicanos que han sido enjuiciados en el país de las barras y estrellas ―como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán―, Zambada García no fue entregado a las autoridades mediante acuerdo de extradición con México, sino que fue detenido en suelo estadounidense.

(Gobierno de México)

Según estipula el artículo 8 del Tratado de Extradición entre México y EEUU (firmado el 4 de mayo de 1978):

Cuando el delito por el cual se solicita la extradición (de una persona mexicana) sea punible con la pena de muerte conforme a las leyes de la parte requirente y las leyes de la parte requerida no permitan tal pena para ese delito, la extradición podrá ser rehusada a menos que la Parte requirente dé las seguridades que la Parte requerida estime suficientes de que no se impondrá la pena de muerte o de que, si es impuesta, no será ejecutada.

Pero, de acuerdo, con lo revelado por el ahora exlíder del Cártel del Pacífico, el 25 de julio de 2024 fue secuestrado y entregado contra su voluntad por Joaquín Guzmán López, por lo que en caso de ir a juicio podría enfrentar dicha pena.

“Al no existir este candado, esta sanción se pone sobre la mesa porque los delitos por los que se le imputan son muy graves, incluyendo homicidios. Los fiscales acaban de confirmar que el caso es igual de complejo (que el de ‘El Chapo’), pero más grave porque incluye el tema del fentanilo”, explicó el periodista Arturo Ángel.

La próxima audiencia de Zambada García fue programada para el próximo 15 de enero de 2025.

El cofundador del Cártel de Sinaloa podría enfrentar la pena de muerte. | Crédito: Reuters

¿Cómo se aplica la pena de muerte en Estados Unidos?

La pena de muerte en Estados Unidos es un asunto estatal y federal, con cada estado teniendo su propia legislación y métodos de aplicación. No todos los estados aplican la pena de muerte; de hecho, 23 estados la han abolido, mientras que otros la mantienen pero rara vez la ejecutan.

La inyección letal es el más común entre los métodos utilizados, seguido por la electrocución, cámara de gas y ahorcamiento.

Sin embargo, su aplicación incluye múltiples etapas, comenzando con el juicio, donde se debe demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Si el acusado es condenado por un crimen capital, como asesinato agravado, el jurado delibera sobre la sentencia de muerte. Posteriormente, se inicia un proceso de apelaciones que puede durar años o incluso décadas, asegurando que se revisen todas las evidencias y procedimientos legales.

Recientemente, el debate sobre la pena de muerte se ha centrado en cuestiones éticas, errores judiciales y la eficacia como disuasorio del crimen. Algunos estados han suspendido temporalmente las ejecuciones, citando preocupaciones sobre la disponibilidad de drogas para la inyección letal y su legalidad.

En Nueva York, la pena de muerte fue abolida en 2004.

Ilustrativa. (Andina)