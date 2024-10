¿Cuál es la fortuna de Olivia Harrison?, la viuda del ex Beatle George Harrison

Actualmente Olivia Harrison posee los derechos de imagen y musicales del "Beatle silencioso". (AP)

Olivia Harrison, además de ser la viuda y poseer los derechos musicales del músico exintegrante de The Beatles, George Harrison, es escritora, productora de cine y filántropa.

Luego de la muerte del guitarrista de la icónica banda, el 29 de noviembre de 2001, Olivia Harrison se encargó de gestionar las empresas y fundaciones de George, así como de criar e impulsar la carrera de su único hijo, Dhani Harrison quién siguió los pasos de su padre y se dedica al mundo de la música.

Harrison ha producido éxitos cinematográficos relacionados a su esposo como “Concert for George” (Concierto para George), un memorial que en 2005 le otorgó el premio Grammy al mejor video musical en formato largo. En 2011 la cineasta colaboró con el reconocido director Martin Scorsese en el documental George Harrison: Living in the Material World (George Harrison: vida en un mundo material) que ganó 2 premios Emmy.

¿De cuántos millones es la fortuna acumulada de Olivia Harrison?

Olivia ha encabezado proyectos musicales y cinematográficos de la figura de George. (Benett/Getty Images)

La cineasta fue la principal beneficiaria del testamento de George Harrison, donde incluía cuentas bancarias, ganancias en regalías y propiedades que ha gestionado y aprovechado para incrementar su patrimonio familiar.

Según el sitio especializado en la riqueza de famosos, Celebrity Net Worth, Olivia Harrison tiene una fortuna acumulada de 300 millones de dólares (5 mil 784 millones de pesos mexicanos) como parte de la gestión de sus derechos musicales y de sus producciones cinematográficas.

La familia Harrison vive desde 1970 en una lujosa mansión neogótica ubicada en Henley-on-Thames, Inglaterra, llamada Friar Park.

La lujosa mansión cuenta con hermosos jardines y un estudio musical en su interior. (David Goddard/Getty Images).

La propiedad cuenta con varios edificios anexos con un total de 120 habitaciones, además, dispone de amplios jardines y de fuentes de agua así como de una gruta.

George y Olivia Harrison se dedicaron a la restauración de las áreas verdes de la mansión, pues los jardines servían de inspiración para el cantante, quién acostumbraba a recorrerlos y admirarlos todos los días, incluso a media noche según relata la revista Rolling Stone.

El “Beatle silencioso” inmortalizó la mansión y sus alrededores en el videoclip de “Crackerbox Palace” (Palacio de la caja de galletas) una canción cuyo título deriva del apodo que recibía la mansión, además de establecer en uno de sus edificios su propio estudio de grabación al cuál llamó FPSHOT.

La historia de amor entre la cineasta y el músico

La pareja se conoció en una fiesta privada en los años setenta. (AP)

Olivia llegó a la vida del músico en un momento en el que estaba deprimido y sumido en un mundo de drogas a raíz del éxito de la banda y el fracaso de su primer matrimonio con la modelo Paty Boyd, quien lo dejó por uno de sus amigos más cercanos, el también músico Eric Clapton.

La pareja se habría conocido en 1974 en una fiesta de la disquera Dark Horse en la que Olivia era secretaria. Decepcionado por la traición de Paty Boyd y Clapton, antes de intentar cualquier cosa con la joven, cinco años menor, el Beatle habría contratado un detective privado para que la investigara.

Lo único que encontró el detective es que la joven era devota de la meditación y parte de una familia modesta de origen mexicano que había emigrado a California. Su madre era costurera, su padre tenía una tintorería y sus abuelos, originarios del estado de Guanajuato, sembraban maíz en el patio de la casa.

Gracias a la joven, Harrison empezó a conocer la cultura mexicana y se enamoró de la música regional. También dejó el mundo de las drogas para empezar una vida más espiritual que en 1978 llevó a la pareja a emprender un viaje a la India. A su regreso tuvieron su único hijo y poco tiempo después se casaron.