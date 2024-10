Sheinbaum se solidariza con Andrea Chávez tras presentar denuncia penal contra monero Antonio Garci Nieto: “No es justificable”

La presidenta apoyo a la legisladora tras ataques en su contra | Foto: IG @andreachaveztre

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dijo, durante su conferencia de prensa matutina, que el problema de la “ofensa” que hizo el caricaturista Antonio Garci Nieto contra la senadora Andrea Chávez, en redes sociales, es que no tiene que ver con la actuación política de la senadora, sino que fue un problema personal e íntimo.

“Una violencia que no es justificable”. Dijo que es distinto cuando es un tema político expresado en una imagen. “El problema aquí es que no tenía nada que ver con sus posiciones políticas, con su posicionamiento, sino con un tema absolutamente personal y con su cuerpo, y eso debe denunciarse, hombres y mujeres, no solo las mujeres, eso es violencia por el solo hecho de ser mujer”.

La presidenta de México envió su solidaridad y apoyo a Andrea Chávez, y recordó que ella tomó la decisión de realizar una denuncia penal por la Ley Olimpia.

“Lo que nosotros no podemos permitir es ese tipo de violencia, que tiene que ver con el ser mujer, repito, es muy distinto a las caricaturas que incluso me hicieron a mí, que podrían rayar en la misoginia, pero que tienen que ver con un asunto político que se quiere describir, aquí no tenía nada que ver con un asunto político, se fueron con un asunto personal”.

La presidenta de México habló sobre la denuncia que levantó Chavez. | Foto: Gobierno de México

Dijo que entre todos y todas debemos parar esto, pues eso es discriminación y violencia contra “una joven, sea senadora o no”.

Andrea Chávez presenta denuncia contra monero Antonio Garci Nieto

Cabe destacar que el pasado martes 15 de octubre, la senadora de Morena, Andrea Chávez, dio a conocer que presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en contra del caricaturista Antonio Garci Nieto, quien expone su trabajo en el periódico El Financiero, por divulgar en redes sociales una fotografía suya editada con inteligencia artificial, en la que se vulnera su “intimidad e integridad sexual”.

Dijo que tanto el Código Penal como el Código Internacional de Ética Periodística, y la Carta Ética Mundial para Periodistas establecen claramente los alcances de la libertad de expresión, que no operan en casos de difamación y de todo tipo de violencia contra las mujeres.

La senadora morenista, acompañada por senadoras de la Cuarta Transformación, ofreció una conferencia de prensa, en la que puntualizó, siguiendo los códigos internacionales, que no es libertad de expresión atentar contra el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. “Tienen que existir restricciones y particularmente cuando la conducta constituye un delito que está plenamente tipificado”, expresó Chávez.

Claudia Sheinbaum da su apoyo a la senadora, Andrea Chávez | Foto: IG @andreachaveztre

Expuso que ofreció a la fiscalía capitalina una serie de pruebas que involucran tanto las publicaciones que realizó el monero de forma pública, como los mensajes que le hizo llegar de manera privada por medio de la red social X.

Destacó que el tipo penal en la Ciudad de México no castiga solamente a quien elaboró la imagen, sino a quien la difunde, sea verdadera o falsa. Puntualizó que, independientemente que el caricaturista la haya elaborado o no, él se dedicó a divulgarla.