Estimaciones de narcoterrorismo en México son una exageración, aseguró Ricardo Monreal

(Foto: Gobierno de Sinaloa)

El líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo este martes que las estimaciones de que en México se vive un “narcoterrorismo” es una exageración por parte de los partidos de oposición, y que sólo lo dicen por estrategia de partido.

Durante un intercambio con medios de comunicación, al ser cuestionado sobre una declaración hecha por el diputado priísta Rubén Moreira, que alertó que la violencia que se encuentra descontrolada en estados como Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Chiapas y más recientemente en Tabasco, podría considerarse como acciones de “narcoterrorismo”, Monreal dijo no estar de acuerdo con esa visión, y culpó a las administraciones anteriores a la del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, de la actual violencia.

“Yo no comparto la opinión del diputado Moreira. Creo que es una exageración y creo que él simplemente está actuando políticamente como estrategia de su partido y yo lo respeto. Pero, obviamente, la crisis de seguridad en la que, cuando gobernaron el PRI y el PAN, sumieron al país, es lo que estamos recibiendo. Y no nos, tampoco cerramos los ojos frente a una realidad”.

El diputado morenista dijo confiar en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y en que su administración recuperará la paz y la tranquilidad, pero que él no podría afirmar que México es un narcoestado.

“Yo no podría afirmar, no creo que eso sea una declaración, puede ser escandalosa y puede ser ruidosa, pero no seria, de que nuestro país sea un narcoestado”. Cuando los reporteros le aseveraron que una enorme diferencia es que antes las organizaciones criminales no contaban con tecnología como drones con explosivos, Monreal dijo que eso no significa que esta crisis sea “nueva”.

Ricardo Monreal da su postura sobre las comisiones presididas por Morena en la Cámara Baja Crédito: Cuartoscuro

" Yo vengo viendo eso escrito hace como 15 años. En el 2010 se escribió un libro que se llama “Escuadrones de la muerte”, que ya advertía sobre lo que está pasando. Entonces, no es nueva esta crisis que estamos viviendo, pero la vamos a enfrentar y estoy seguro que acompañando a la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum vamos a resolver de fondo el problema de seguridad”.

Aseguró que se invitará al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, pero que se está buscando el momento idóneo, contrario a lo señalado por los opositores que aseguran que no quieren que el encargado de seguridad se presente a la cámara legislativa.

“No hay ninguna oposición; simplemente estamos viendo el momento propicio, pero tanto la secretaria de Gobernación, Rosa Icela, que es muy profesional, como al secretario de Seguridad, los vamos a invitar, y no creo que haya ningún tipo de negativa a hacerlo con la Junta de Coordinación Política”.

Al tiempo, aseguró que sólo se están cotejando agendas para que esto ocurra, y que los dos encargados de la seguridad mexicana a nivel federal no se reusarán a presentarse, ya que ambos “son muy profesionales”.