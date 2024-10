Entre lágrimas y emoción: la última vez que Liam Payne cantó en México

Liam Payne saltó a la fama como integrante de la boy band británica One Direction. REUTERS/Peter Nicholls

Liam Payne saltó a la fama como integrante de la boy band británica One Direction, considerada una de las más exitosas en la historia. El cantante y compositor de la agrupación sufrió un accidente fatal al caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

El trágico evento ocurrió durante la tarde del día de hoy, dejando un vacío en el mundo de la música, por lo que fanáticas de México recordaron las últimas presentaciones que tuvo en el país acompañado de la exitosa agrupación One Direction.

A más de una década de su visita al país, ‘las directioners’ recuerdan como si hubieran sido ayer las últimas dos presentaciones que la exitosa agrupación ofreció para sus fanáticas mexicanas, las cuales ocurrieron en 2012 y 2013, dos conciertos que marcaron un hito en su carrera.

Payne hizo parte de la banda que se separó en 2015 - crédito Origin

Sin embargo, cabe resaltar que otra de las presentaciones igual de importantes de la agrupación integrada por Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, sucedió en los Premios Telehit de 2015, cuando terminaron por conquistar los corazones del público mexicano que aún los desconocía.

Así fue el último concierto de Liam Payne en México

Tanto en México como en otros países, la agrupación se ganó el cariño de toda una generación, la cual aún no puede creer lo que sucedió hace unas horas, pues debido a que Liam solía documentar su vida, sus seguidoras recordaron algunas de sus últimas publicaciones antes de que se diera a conocer la noticia de su fallecimiento.

Entre lágrimas por todo lo que los cinco integrantes les regalaron durante su carrera, muchas de ellas recuerdan su último concierto en tierras mexicanas, cuando se presentaron ante 50 mil personas en medio de un castillo de fondo y cientos de luces de colores.

Ante el coro de ‘las directioners’, el grupo juvenil interpretó temas como More than this, Loved your first, One thing, C’mon C’mon, Change my mind, One way or another, entre muchos otros.

“Gracias México. El llenar un estadio nos llena de emoción a nuestro corazón y esto no hubiera pasado sin ustedes. Tenemos los mejores fans en el mundo. Muchas gracias”, dijo Niall en medio de juegos pirotécnicos que anunciaban el final del último concierto de la agrupación en México.

La primera vez en que One Direction estuvo en México fue en el Foro Sol Crédito: Cuartoscuro

Liam Payne conquistó al Auditorio Nacional en 2012

Sin embargo, tan solo un año antes de llenar por completo el entonces Foro Solo, ahora Estadio GNP Seguros, Liam Payne y el resto de los integrantes de la agrupación subieron al escenario del Auditorio Nacional y deleitaron a miles de jóvenes de entre 13 y 15 años con sus más grandes éxitos.

Al igual que muchos de sus conciertos, la boy band recibió miles de accesorios como muñecos, cartas, ropa y más, lo que reflejó el gran cariño del público mexicano, pues su concierto era uno de los más esperados para miles de jóvenes que conectaron con su música desde que despegaron internacionalmente.

En aquella ocasión, su repertorio incluyó canciones como Na, na, na, Torn, Up all night, Save you y I want, siendo la última con la que cerraron la noche.

Directioners reaccionan al fallecimiento de Liam Payne

Además de revivir sus conciertos más emblemáticos en la Ciudad de México, las fanáticas reaccionaron a la noticia con comentarios que reflejan el impacto que Liam Payne y el grupo juvenil tuvo en toda una generación.

Qué triste, era demasiado joven para morir. Realmente no puedo conformarme ni entender.

Eso no puede ser cierto.

Un abrazo a todas las hermanas que crecimos con One Direction, literalmente me encuentro destrozada por lo de Liam Payne.

El sentimiento de que One Direction fue tu primer boy band y de verdad no puedes asimilar lo de Liam Payne, realmente no.