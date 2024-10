“¿Cuál es el problema?”; Pati Chapoy pide que dejen de criticar a Brenda Bezares por ‘robar foco’ a Mario Bezares

(Instagram)

Mario Bezares sorprendió a su esposa, Brenda Bezares, al entregarle el maletín con el premio de 4 millones de pesos que ganó en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México 2024. Este gesto, realizado como regalo por su aniversario de bodas, ha sido uno de los momentos más comentados tras su victoria. Sin embargo, Brenda ha sido objeto de críticas en redes sociales por su constante presencia en las actividades de su esposo.

Ahora, la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, rompió el silencio al respecto y defendió contundentemente a la mujer.

¿Por qué critican a Brenda Bezares?

Durante una reciente entrevista, Brenda Bezares, quien también es cantante, impidió que Mario realizara su popular baile Tangamanga style, que se ha vuelto tendencia en redes sociales, para promover su sencillo Demasiado Fuerte. Esto generó comentarios de que busca relevancia a través de la fama de su esposo. A pesar de las críticas, algunos seguidores han elogiado el apoyo que Brenda ha brindado a Mario durante este tiempo.

Acusan a Brenda Bezares de ‘no dejar brillar’ a Mario Bezares; le niega bailar ‘Tangamanga style’ para que haga su canción (Foto: RS)

Brenda ha declarado que planea utilizar parte del premio para disfrutar en pareja y asegurar su futuro, lo que ha sido bien recibido por algunos seguidores. No obstante, su reciente acción durante la entrevista ha avivado las críticas de quienes consideran que busca protagonismo a costa de la popularidad de Mario.

¿Qué dijo Pati Chapoy?

Fue durante la transmisión del pasado 15 de octubre en Ventaneando donde se compartió la manera en que Mario Bezares defendió a su esposa de las críticas. El artista mencionó en un encuentro con los medios:

Foto: Cuartoscuro

“Están enfadados que porque mi mujer me quita foco, mi mujer no se va a separar de mí, jamás. Ahora resulta que entonces mis hijos también se cuelgan de mí y todos se cuelgan de mí. No es cierto, ella es una reina de belleza que se fue a Nigeria y un rey se quería casar con ella”, detalló.

Tras la cápsula, Pati Chapoy señaló que desconocía el tema. Ante esto, Ricardo Manjarrez le dio contexto: “Todos los medios quieren entrevistar a Mario y Brenda siempre encuentra la forma de colarse”.

Chapoy se mostró en desacuerdo con el comentario de su compañero y ahondó: “¿Cuál es el problema? Es su esposa, qué tiene. Déjenlos, por favor”.