Adrián Marcelo agradece a Briggitte Bozzo por “mantenerse neutral” ante los conflictos con Gala Montes

Adrián Marcelo regresó a polémicas declaraciones tras estar callado por semanas. (YouTube)

La Casa de los Famosos México ya terminó pero no deja de ser motivo de conversación, especialmente ante las declaraciones de Adrián Marcelo, quien decidió romper el silencio respecto a su controvertida participación. Esta vez habló de Briggitte Bozzo.

La venezolana fue una de las habitantes más queridas de la competencia, pues formaba parte del equipo Mar y de “Las Chicas Superponedoras”, agrupación formada junto a Gala Montes y Karime Pindter. Recientemente, Briggitte se pronunció acerca de Adrián Marcelo y la forma en la que la trataba:

“En un punto empecé a sentir muchos halagos de su parte, ‘Briggitte, te ves bien. Te ves muy bien’. O cosas misóginas, me faltaba al respeto, ‘Con todo respeto, si me la jalaría por ti’, ‘Estás bien buena’. Luego empezó a ser más lindo y luego le pedía perdón a su esposa todo el tiempo. Ya refiriéndote a mí así, no lo estás haciendo”.

(Vix // YT: Julio Orozco)

Ahora Adrián Marcelo usó sus redes sociales para hablar de la venezolana. De manera sorpresiva, el regiomontano decidió agradecerle en lugar de criticarla, pero fue algo sarcástico. Esto escribió:

“Para la niña de Venezuela solo tengo respeto. Que se mantuviera neutral cuando su ‘amiga’ me calumnió, habla del poquito criterio que tiene. El tiempo demostrará que ellas tienen de amigas lo que Karely Ruiz tiene de virgen. Gracias Briggitte, por defenderme”.

Adrián Marcelo y su polémico papel en LCDLFM

La participación del comediante Adrián Marcelo en el reality show La Casa de los Famosos México ha generado un intenso debate sobre los límites del humor y el comportamiento aceptable en los medios de comunicación. Durante su estancia en el programa, Marcelo fue objeto de críticas por comentarios considerados ofensivos, lo que provocó una serie de controversias que culminaron en su decisión de abandonar el show.

Gala Montes encara nuevamente a Adrián Marcelo por comentarios misóginos. (X/@luis_gj)

Uno de los incidentes más destacados ocurrió durante una discusión con la actriz Gala Montes, después de que Marcelo hiciera un comentario sobre la eliminación de mujeres en el programa. Este enfrentamiento no solo generó polémica, sino que también llevó a que el comediante fuera acusado de violencia psicológica y misoginia por parte de los seguidores del reality. Además, sus declaraciones sobre la salud mental de Montes y su relación con su madre intensificaron las críticas hacia él.

La controversia en torno a Marcelo reflejó las divisiones en la audiencia respecto a su estilo humorístico y comportamiento. La situación se tornó insostenible, lo que resultó en su salida del programa. Este caso ha puesto de manifiesto las tensiones y debates sobre los límites del humor en formatos de reality show, que son seguidos por un amplio público.