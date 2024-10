Adrián Marcelo reacciona a que su caso llegó a ‘La Mañanera’ de AMLO: “A lo mejor sí soy una ver**, wey”

(Vix/Youtube)

El influencer Adrián Marcelo no se guardó nada en su regreso al podcast Hermanos de Leche, donde reveló su asombro por la repercusión que han tenido sus palabras y polémicas, llegando incluso a ser tema de conversación en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con su característico tono irónico, el regiomontano reflexionó sobre la magnitud de su impacto mediático y criticó a los medios que amplificaron cada uno de sus comentarios.

“Al chile volteo a ver mi vida y digo: ‘A lo mejor sí soy una verga, wey’. Se me va a quitar la humildad, porque empiezo a voltear y digo: ‘Ah chinga, pues si lo que yo digo resuena hasta en una Mañanera, le preguntan al entonces presidente, y hay una Secretaría de la ,Mujer que se preocupa por mis pendejadas...”, dijo el regiomontano.

El influencer expresó sorpresa por el alcance de sus polémicas. Agregó cómo su comportamiento dentro y fuera de La Casa de los Famosos ha generado eco en esferas que ni él mismo imaginó.

“Le hicimos la chamba a todos”

Adrián Marcelo abandonó La Casa de los Famosos México. (ViX)

Durante su participación en el podcast, Adrián Marcelo también aprovechó para lanzar críticas hacia quienes, según él, han lucrado con sus declaraciones.

“Le hicimos la chamba a todos. Gente de supuesto prestigio que quiere incursionar en redes, psicólogos, psiquiatras que quieren pararse el cuello de mis trastornos”, declaró.

El influencer se mostró consciente de que su estilo irreverente ha generado un seguimiento masivo en redes y medios digitales. Sin embargo, cuestionó la forma en que algunos portales lo han utilizado para generar contenido viral.

“De pronto los noticieros digitales, todas estas cagadas de sitios, Milenio, Horizonte, y pendejadas de estas, hacen notas... digo, entonces yo tengo que ser una cosa que no había nacido antes, wey, yo creo”, dijo Marcelo.

Sin perder su estilo provocador, se mostró consciente de cómo los medios y la opinión pública han transformado cada uno de sus comentarios en debates nacionales. Finalizó la charla con un tono entre irónico y satisfecho, reafirmando su decisión de no cambiar su manera de ser: “Pues cómo no me voy a creer bien verga si están bien al pendiente”.

¿Qué dijo AMLO sobre Adrián Marcelo?

AMLO afirma que ciudadanos son los responsables de ver La Casa de los Famosos. | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

En su conferencia matutina del 15 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), abordó la controversia generada por los comentarios del youtuber Adrián Marcelo en el programa de televisión La Casa de los Famosos México 2024. La Secretaría de las Mujeres había emitido un comunicado condenando las acciones de Marcelo.

Durante la conferencia, AMLO reconoció estar al tanto de la existencia del reality show, aunque admitió no conocer su contenido específico. Sin embargo, enfatizó la importancia de garantizar las libertades y señaló que cualquier exceso podría perjudicar tanto a los productores del programa como a la televisora. “Estamos en un momento en que la gente está muy consciente de lo que vale la pena ver o escuchar”, afirmó el mandatario.

López Obrador subrayó la capacidad del pueblo mexicano para discernir qué tipo de contenido consumir. “El pueblo mexicano es inteligente y sano. Sin duda, la mayor riqueza de México es la honestidad”, comentó.

Adrián Marcelo anunció su regreso al pódcast Hermanos de Leche, al lado de La Mole. (hermanosdelechemx, Instagram)

Además, destacó que las familias mexicanas no se interesan en programas que solo ofrecen vulgaridades y cuestionó la verdadera magnitud del éxito de tales programas, considerando la población de 130 millones de habitantes en el país.

El presidente también hizo hincapié en la importancia de no subestimar a los mexicanos, afirmando que son capaces de decidir por sí mismos qué les conviene. “Cualquier familia que empieza a ver que hay un programa de puras vulgaridades, no le importa, no le interesa”, agregó.