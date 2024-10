Mujeres se pelean en vagón del Metro de CDMX; caso se hace viral en redes: “Ya no cabes, morra”

La confrontación ha desatado un debate en redes sociales sobre el comportamiento de las mujeres en espacios públicos y la educación en el transporte. (TikTok / alexisrz.04)

El Metro de la Ciudad de México, uno de los sistemas de transporte más utilizados en el mundo, moviliza a millones de personas diariamente. Sin embargo, en las últimas horas, un video que documenta una pelea entre dos mujeres en una de sus estaciones se ha vuelto viral, provocando una serie de reacciones y comentarios en redes sociales.

El altercado tuvo lugar en la estación Tacuba de la Línea 7, cuando una de las mujeres intentó ingresar al vagón a la fuerza, a pesar de que ya no había espacio disponible. Esta acción provocó la molestia de otra usuaria, quien, a su vez, intentó acceder al transporte de manera agresiva. Las imágenes del conflicto muestran a ambas mujeres gritando y forcejeando, mientras otros pasajeros intentaban separarlas y calmarlas.

Ante la escalada de la situación, elementos de seguridad del Metro de la CDMX llegaron al lugar para intervenir y solicitar a la mujer que intentaba entrar a la fuerza que descendiera del tren, a fin de que el servicio pudiera reanudarse sin mayores inconvenientes. Según testimonios de varios presentes, el conflicto resultó en un retraso en el servicio debido al intento de abordar por parte de las involucradas, lo que generó incomodidad en los otros usuarios que esperaban su turno para subir.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos internautas compartieron sus opiniones sobre el incidente, reflejando un amplio espectro de puntos de vista. “Sin que se ofendan, pero las mujeres en el metro son más locas que los hombres”, expresó un usuario, capturando una parte de la frustración que siente la ciudadanía ante situaciones similares. Otros comentarios apuntaron hacia la idea de que el problema no es de género, sino de educación: “El claro ejemplo de que no se trata de género si no de educación”.

Algunos usuarios hicieron observaciones más críticas sobre la situación, destacando que el comportamiento agresivo no es exclusivo de un género. “Yo en ambos he visto violencia, entonces claramente no es cosa de género, sino de conciencia social”, comentó una usuaria, apuntando a un fenómeno que trasciende la discusión de género.

Las opiniones se volvieron aún más contundentes, con comentarios que denotan una visión negativa sobre el comportamiento en el transporte público. “La verdad, son más bestias que los hombres”, se leía en uno de los comentarios, indicando la percepción de que la agresividad y el descontrol son comunes en situaciones de estrés, independientemente del género.