El K-drama que los espectadores compararon con Los chicos son mejores que las flores, Cenicienta y cuatro caballeros

Está basada en la novela homónima publicada en 2011. (Netflix)

La serie estrenada en agosto de 2016 está protagonizada por Park So Dam, Jung II Woo, Ahn Jae Hyun y Lee Jung Shin, quienes interpretan la historia moderna del clásico cuento de La Cenicienta.

“Cinderella and Four Knights” (Cenicienta y cuatro caballeros) tiene como única mujer protagonista a Park So Dam, una actriz surcoreana conocida por participar en The Silenced (Silenciadas 2015), Por encima de la ley (2015) y El Trono (2015). Mundialmente es reconocida por su papel en la aclamada película Parásitos (2019) del director Bong Joon-ho.

Jung II Woo, es un modelo y actor surcoreano conocido por su participación en series como 49 Días (2011) y por su papel del Príncipe Yang Myung en Moon Embracing the Sun (La Luna abraza al Sol, 2012). En 2022 estuvo en el elenco de la serie Good Job (Buen trabajo), donde interpretó a Eun Sun-woo, un empresario dirigente de una agencia de detectives.

Ahn Jae Hyun, es un actor conocido por interpretar papeles en series de televisión como My Love from the Star (Mi amor de las estrellas, 2014), You´re All Surrounded (Están todos rodeados, 2014) y Blood (Sangre, 2015).

Otro de los integrantes de este elenco es Lee Jung-shin, un modelo, actor y bajista de la banda de pop-rock surcoreana, CNBLUE. Debutó en la actuación participando en la serie de televisión My Daughter, Seoyoung (Mi hija Seoyoung, 2012), después actuó en My First Love (Mi primer amor, 2015) donde interpretó a un profesor de matemáticas.

“Cenicienta y cuatro caballeros” está dirigida por Kwon Hyuk Chan de Secret Garden (Jardín Secreto, 2010) y escrita por los guionistas Baek Myo, Min Ji Eun y Won Young Sil. Su período de transmisión fue del 12 de agosto al 1 de octubre de 2016, a través de la cadena de televisión Total Variety Network (tvN).

El drama también es conocido por otros nombres como “You’re the first” (Eres el primero) o por su nombre en coreano “Cinderella Wa Ne Myungui Gisa”. Además Ahn Jae Hyun ganó el Premio a la Estrella Global en los Korea Drama Awards 2016 y el Macau International Television Festival 2016 por su actuación en el proyecto.

Lee Jung Shin menciona a su grupo musical CNBLUE en un uno de los capítulos para distraer a un grupo de estudiantes. (Wikipedia)

De qué trata “Cenicienta y cuatro caballeros”

Este drama surcoreano cuenta la historia de una estudiante de secundaria llamada Eun Ha Won (Park So Dam), quien luego de perder a su madre en un trágico accidente y que su padre se vuelve a casar, se ve obligada a buscar trabajo para poder pagar su escuela.

Ha Won conoce a Kang Hun Min (Ahn Jae Hyun) quien con mentiras le pide que lo acompañe a la quinta boda de su abuelo haciéndose pasar por su prometida.

En la boda conoce al abuelo Ceo Kang (Kim Yong Geon), quien está convencido de darle trabajo como ama de llaves dentro de la mansión en donde viven sus cuatro nietos multimillonarios. Ha Won acepta y se muda a la casa, conoce a Kang Ji Woon, Kang Hyun Min, Kang Seo Woo y a Lee Yoon-sung.

Cada uno de los chicos la sorprende con su personalidad y desafíos personales, pero a medida que la convivencia avanza, se desarrollan sentimientos y relaciones complicadas que pondrán en duda los sentimientos de Ha Won para decidir con quién quedarse.

El actor, Ahn Jae Hyun ganó el Premio a la Alta Excelencia en los Korea Drama Awards 2016. (Netflix)

Dónde ver “Cenicienta y cuatro caballeros” desde México

El drama de romance se encuentra disponible en diferentes plataformas digitales como Viki, Apple TV+, Kocowa y Netflix. Cuenta con una temporada con 16 episodios con 60 minutos de duración por cada capítulo.