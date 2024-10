Padre se hace viral en TikTok por dar misa con la voz de ‘Gokú’

El reconocido actor de doblaje Mario Castañeda se convierte en tendencia al ser confundido con un cura en un video que captura su voz, (Ilustración: Jovani Pérez)

Mario Castañeda es un nombre que resuena en el mundo del doblaje en América Latina. Con una carrera que abarca décadas, ha prestado su voz a cientos de personajes, siendo el más icónico Gokú, el guerrero sayayín del popular anime japonés “Dragon Ball”. Sin embargo, recientemente, un evento curioso ha llevado al actor de doblaje a ser tendencia en las redes sociales, aunque no por sus actuaciones.

Todo comenzó cuando un video en TikTok mostró a un cura dando un sermón a sus feligreses. La particularidad de este sermón radica en que la voz del sacerdote es muy similar a la de Mario Castañeda. Como si Gokú estuviera predicando, el video rápidamente se volvió viral, capturando la atención de millones de usuarios que no podían creer la sorprendente coincidencia. El clip fue compartido por la usuaria KarynaTA30 y logró acumular más de 4 millones de reproducciones.

Muchos usuarios se quedaron impactados con la voz del cura que es parecida a la de Mario Castañeda. (TikTok / karynata30)

Las reacciones no se hicieron esperar. Los comentarios en el video son una mezcla de humor y admiración, destacando la peculiaridad de la situación. “Literal es Gokú fase dios”, escribió un usuario, mientras que otro bromeó: “Mario Castañeda se hizo católico”. Algunos internautas incluso sugirieron la existencia de un nuevo movimiento: “Entonces sí existen los testigos de Gokú”. Otro comentario humorístico decía: “Yo esperando que dijera: estoy va a ser épico papus jajaja”.

El tono cómico no se detuvo ahí; “El padre Gokú que levante la mano aquel demonio que sea fuerte”, añadía un seguidor, y otro se aventuró a decir: “A mí no me engañan, ese es Mario Castañeda disfrazado”. Estos comentarios reflejan cómo la cultura pop y el humor han encontrado un punto de unión en esta divertida confusión.

La viralidad del video no solo resalta la popularidad de Mario Castañeda como la voz de Gokú, sino también el impacto que tiene la cultura de internet en la percepción de figuras públicas. Este tipo de fenómenos demuestra cómo el humor puede surgir de situaciones inesperadas, convirtiendo a un cura anónimo en un objeto de entretenimiento y fascinación en las redes sociales.

El reconocido actor de doblaje Mario Castañeda se convierte en tendencia al ser confundido con un cura en un video que captura su voz, generando divertidas reacciones entre los internautas. Crédito: TikTok / karynata30

Por supuesto, Castañeda no ha comentado públicamente sobre esta confusión, pero el fenómeno ha servido para recordar a los seguidores del doblaje la conexión que existe entre la voz y los personajes que han crecido junto a ellos a lo largo de los años.