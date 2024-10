James Blunt regresa a México: fechas, ciudades y preventa para el XX aniversario de “You’re beautiful”

James Blunt anuncia la gira "Back To Bedlam 20th Anniversary Tour" por Norteamérica en 2025 (James Blunt)

James Blunt, reconocido por su éxito global You’re Beautiful, ha anunciado una gira por América del Norte en 2025 para conmemorar el vigésimo aniversario de su álbum debut, Back To Bedlam.

Este álbum, uno de los más vendidos de los años 2000, será el centro de la gira Back To Bedlam 20th Anniversary Tour, que incluirá presentaciones en 14 ciudades, entre ellas Nueva York y Los Ángeles.

Cuándo llega la gira de James Blunt a México

La gira también llegará a México, con conciertos programados en el Escenario GNP Seguros de Monterrey el 30 de junio, el Pepsi Center WTC en la Ciudad de México el 1 de julio, y el Auditorio Telmex en Guadalajara el 3 de julio.

Según el anuncio, los boletos estarán disponibles en preventa Citibanamex el 10 de octubre, y un día después se podrán adquirir en las taquillas de cada uno de los recintos o a través de la página oficial de TicketMaster México.

Para celebrar el aniversario, Blunt lanzará una edición especial remasterizada de Back To Bedlam el 11 de octubre, exactamente veinte años después de su lanzamiento original.

Esta edición incluirá demos inéditos y temas no lanzados de la era Bedlam, remasterizados por Stuart Hawkes en Metropolis.

Blunt comentó sobre el relanzamiento, señalando que, aunque ha lanzado siete álbumes de estudio, Back To Bedlam fue el único que realmente capturó la atención del público.

“He estado de gira durante veinte años y realmente, es sólo Back To Bedlam lo que la gente quiere escuchar... así que, en el vigésimo aniversario de ese álbum, ¿qué mejor manera de celebrarlo que con la gira Back To Bedlam 20th Anniversary Tour?”, explica James.

“Interpretaré todas las canciones del disco de principio a fin y luego incluiré las canciones más conocidas de mis otros álbumes para finalizar. Va a ser, bueno, me duele decirlo… hermoso”

El cantante británico, quien ha ganado dos Brit Awards y dos Ivor Novello Awards, además de recibir cinco nominaciones al Grammy, ha mantenido una presencia constante en la música con su estilo característico.

Su último álbum, Who We Used To Be, lanzado el año pasado, incluyó sencillos como The Girl That Never Was y Dark Thought.

Este álbum marcó su regreso después de Once Upon A Mind de 2019, que presentó el emotivo sencillo Monsters.

Blunt, conocido por su honestidad y humor tanto en sus discos como en las redes sociales, expresó que la gira será una oportunidad para interpretar todas las canciones de Back To Bedlam de principio a fin, además de incluir éxitos de sus otros álbumes.