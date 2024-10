Alan Estrada asegura que productor de Televisa no le dio las gracias por su trabajo en Hoy

El también actor dio a conocer los 'malos tratos' que recibió de Reynaldo López (Foto: Instagram/@davidsuarezph)

Durante los últimos años Alan Estrada Gutiérrez ha conquistado a todo tipo de público gracias a su contenido en ‘Alan por el mundo’, donde comparte su experiencia conociendo distintos lugares.

Sin embargo, antes de su mudanza a Internet, tuvo la oportunidad de trabajar en distintos melodramas de Televisa como Amor bravío, Lola, érase una vez, Verano de amor, entre otros. Además de su faceta como actor, también formó parte del matutino Hoy, pero su experiencia no fue tan agradable como se piensa.

Alan Estrada asegura que no volvería a trabajar con Reynaldo López

En una reciente entrevista con Karla Díaz para su programa Pinky Promise, el también cantante compartió cómo había sido su paso por el programa Hoy, actualmente conducido por Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Galilea Montijo, Arath de la Torre, Tania Rincón, Paul Stanley, Andrea Escalona y Nicola Porcella.

De acuerdo con Estrada, todo ocurrió cuando la producción se encontraba en manos de Carmen Armendáriz, y posteriormente de Reynaldo López, quien le dejó de contestar el teléfono sin motivo alguno tras dejar de presentar su trabajo.

(Foto: Instagram @alanestrada)

Durante la sección de preguntas por parte de los seguidores del programa de YouTube, el creador de contenido fue cuestionado sobre el nombre de un actor o productor con el que no volvería a trabajar, a lo que contestó: “Tuve una muy mala experiencia con Reynaldo López. No me da miedo decirlo.”

Después de detallar que todo ocurrió cuando Carmen Armendáriz se despidió del matutino, compartió las razones por las que no tiene deseos de volver a coincidir laboralmente con el productor.

“Reynaldo me citó en su oficina y me dijo: ‘oye, no quieres poner cápsulas de Alan por el mundo en Hoy’, y dije claro. Me dijo oye no hay lana y no sé qué, le dije okey no hay lana, pero nada más no comercialices ese espacio porque no se me haría justo, pero yo te entrego una cápsula cada semana”, contó.

Y agregó: “Empezaron a salir unas cápsulas de Alan por el mundo en Hoy. Me acuerdo que un día mandé una y no la sacaron, y yo les estaba preguntando por qué, me dejaron de contestar y ya no me dijeron nada, ni las gracias me dieron. Se me hizo un poco grosero”.

El youtuber confesó que no volvería a trabajar con el productor porque anteriormente no le dio las gracias por su trabajo Crédito: YouTube/ Pinky Promise

Además de considerar que fue una acción “gacha”, dejó claro que no le gustó la acción de pedir un favor y después dejarlo de hacer sin dar las gracias ni contestar los mensajes para aclarar la situación: “Dejaron de pasar mis capsulas sin decirme muchas gracias, o no están teniendo rating o no funcionó, lo cual sería muy válido”.