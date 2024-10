Sheinbaum condena el asesinato de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo: “Se está viendo si FGR atrae el caso”

Alejandro Arcos Catalán llamó a la paz en su discurso como alcalde el 30 de septiembre. (Facebook: Alejandro Arcos Catalán)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó este lunes 7 de octubre el atroz y lamentable asesinato de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo; asimismo, dio a conocer que se trabaja en coordinación con la Fiscalía de Guerrero y se valora si el caso es atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Sobre el lamentable suceso del presidente municipal, hoy se presentó el caso (durante la reunión del Gabinete de Seguridad) y se están haciendo investigaciones necesarias para saber cuál fue el motivo y cuál fue el móvil y por supuesto hacer las detenciones correspondientes... Se están haciendo todas las investigaciones necesarias, se está colaborando con la Fiscalía del Estado y se está viendo si es necesario atraer el caso para la Fiscalía General de la República (FGR)”, reiteró la mandataria en La Mañanera del Pueblo.

Sheinbaum Pardo detalló que este martes 8 se presentará el Gabinete de Seguridad en la conferencia matutina para dar a conocer la Estrategia General de Seguridad, “vamos a trabajar en algunos estados -en particular- con mayor presencia, inteligencia e investigación, en coordinación con las y los gobernadores”, adelantó este lunes.

Asimismo, la presidenta explicó que si bien el municipio gobernado por Alejandro Arcos Catalán no figura dentro de los más violentos del país, se tiene que indagar qué es lo que está ocurriendo: “Chilpancingo no aparece dentro de los municipios de mayor número de homicidios, pero tiene esta situación donde hace unos días, asesinaron al responsable de seguridad y al alcalde, pero no nos queremos adelantar hasta no tener toda la información. Están trabajando el secretario de Seguridad, la Defensa y Marina...”, abundó.

