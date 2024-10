Hermana de Gala Montes sacó a su hija de la escuela por amenazas de fans de Adrián Marcelo: “Mensajes horribles”

Beba Montes retira a su hija Alabama de la escuela tras recibir amenazas de seguidores de Adrián Marcelo (Instagram)

Beba Montes, hermana de la actriz Gala Montes, ha tomado la decisión de retirar a su hija Alabama de la escuela debido a amenazas recibidas por parte de seguidores del comediante Adrián Marcelo, según un video que compartió en sus redes sociales.

Estas amenazas surgieron tras los enfrentamientos que Gala tuvo con Adrián durante su participación en el reality show La casa de los famosos México.

La polémica en torno a este programa, que concluyó hace una semana, sigue generando repercusiones. Beba Montes explicó que decidió sacar a su hija del colegio por temor a que alguno de los fanáticos de Adrián Marcelo pudiera agredirla.

En sus declaraciones, Montes detalló que ha recibido mensajes amenazantes, algunos de los cuales incluso mencionaban intenciones de violencia hacia su hija.

Beba Montes teme que fanáticos de Adrián Marcelo puedan agredir a su hija (ViX)

“Ustedes saben cómo estuvo la cosa, ustedes me siguieron desde el momento en el que yo empecé a recibir amenazas del fandom de AM (Adrián Marcelo), yo recibo mensajes horribles diciendo que querían violar a mi hija, en las que me decían que me querían matar”, describió Beba Montes.

Durante la última semana, los finalistas de La casa de los famosos México, incluida Gala Montes, han participado en diversas entrevistas en medios de comunicación.

En estas apariciones, Beba Montes y su hija Alabama han acompañado a la actriz, lo que ha suscitado preguntas entre los internautas sobre la ausencia de la niña en la escuela.

Beba Montes respondió a las críticas en redes sociales, aclarando que la decisión de mantener a Alabama fuera del colegio se debe al miedo generado por las amenazas.

Gala Montes encara nuevamente a Adrián Marcelo por comentarios misóginos. (X/@luis_gj)

Además, mencionó que en los próximos meses tendrán una agenda de trabajo y giras, por lo que Alabama estará con ellas y no planea dejarla al cuidado de otras personas.

En el video compartido, Beba Montes expresó su preocupación por la seguridad de su hija y la suya propia, afirmando que las amenazas han alterado su vida cotidiana.

“Mi hija era una niña normal, yo era una persona normal, pero ya no somos”, comentó Montes, refiriéndose al impacto que han tenido las amenazas en su vida.

Los mensajes amenazantes mencionan intenciones de violencia hacia la hija de Beba Montes (Instagram)

La situación refleja las tensiones que pueden surgir en torno a programas de televisión de alto perfil y cómo estas pueden trascender a la vida personal de los involucrados.

La decisión de Beba Montes de priorizar la seguridad de su hija subraya la gravedad de las amenazas recibidas y el entorno hostil que puede generarse en torno a figuras públicas y sus familias.