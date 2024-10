Claudia Sheinbaum reacciona a las disculpas de Rafael Inclán tras chiste machista en su contra: “Las amas de casa merecen respeto” (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Durante una conferencia de prensa reciente, Rafael Inclán ofreció disculpas públicas a la presidenta Claudia Sheinbaum tras haber hecho un comentario que generó controversia. El actor había descrito a la presidenta de México como una “ama de casa” al frente del Poder Ejecutivo, lo que fue interpretado como un comentario machista y despectivo., por lo que ahora ella le responde en La Mañanera del Pueblo.

Durante la mañana de este lunes 7 de octubre, Claudia Sheinbaum agradeció las disculpas ofrecidas por Rafael Inclán tras un comentario desafortunado sobre la llegada de una mujer al poder, el cual fue criticado por su carácter discriminatorio hacia las mujeres. Además, recordó una encuesta que señala las principales causas de discriminación en la Ciudad de México: el color de piel, ser indígena y ser mujer, identificados como los tres principales factores que afectan a un sector de la población.

“Primero agradecer porque siempre una disculpa es bien recibida. Pienso que no solamente por este caso, sino en general las mujeres hemos sido discriminadas, no es igual. Por cierto, recuerdo en la Ciudad de México con Copred, que es el organismo de la CDMX que atiende la discriminación, se hizo una encuesta y quien es más discriminada, por lo menos en la Ciudad de México y es probable que sea a nivel nacional, en primer lugar es por el color de la piel, en segundo lugar es por ser indígena y en tercer lugar por ser mujer. Entonces una mujer indígena morena es más discriminada.”, expresó la presidenta de México.

La presidenta de México aseguró que las trabajadoras del hogar merecen respeto y que es indispensable erradicar la discriminación por color de piel, pertenecer a un grupo étnico o ser mujer

“A mucho orgullo”: Claudia Sheinbaum reacciona a las disculpas de Rafael Inclán tras llamarla ama de casa

“Cuál es nuestro objetivo como humanistas, es erradicar cualquier forma de discriminación, el llamarle a alguien ama de casa, parece que la estas disminuyendo y que fue lo que yo dije ya quisiera que cualquiera hiciera el trabajo de una ama de casa, todo el trabajo que significa mantener el hogar y además en particular las que no trabajan fuera del hogar pues no tienen autonomía económica y entonces dependen del marido o la pareja para tener algo de recursos para ellas”, continuó Claudia Sheinbaum.

Para finalizar, la primera mujer en asumir la presidencia de México recalcó que el comentario o chiste machista del comediante Rafael Inclán no la hizo sentir ofendida o atacada, pues para ella ser ama de casa es algo que le da ‘mucho orgullo’.

“A mucho orgullo”: Claudia Sheinbaum reacciona a las disculpas de Rafael Inclán tras llamarla ama de casa Credito:gobmx

“El trabajo del hogar no debería recaer solo en las mujeres, es algo que debe compartirse, muchas veces en el hogar desde muy pequeñitas a las niñas y los niños los deferencias; la niña debe recoger los platos y el niño no y eso está mal. Todos tenemos que ayudar en la casa, pero históricamente las mujeres nos hemos encargado de ese trabajo. Las amas de casa merecen nuestro cariño, respeto y reconocimiento, entonces que me digan ama de casa pues a mucho orgullo, para mí no es una ofensa”, finalizó.