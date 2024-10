Susana Zabaleta presume anillo y desata rumores de compromiso con Ricardo Pérez, 31 años menor | VIDEO

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez iniciaron un noviazgo tras conocerse en el programa 'La Divina Comida'. (lazabaleta69, ricardomedijo)

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se convirtieron en el centro de atención este fin de semana, luego de que usuarios de TikTok reaccionaron a un video donde la cantante luce un enorme anillo que podría ser de compromiso. La posibilidad de que la pareja llegue al altar ha emocionado a sus seguidores, quienes han sido testigos de la relación desde que anunciaron su romance. Ambos no han dejado de demostrar su amor, siempre presentes el uno para el otro, tanto en los buenos como en los malos momentos.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Susana Zabaleta fue cuestionada sobre su cumpleaños número 60, celebrado el pasado 30 de septiembre, y sobre el regalo que Ricardo Pérez, miembro del exitoso pódcast La Cotorrisa, le entregó. Aunque la actriz se mostró reservada al respecto, un gesto revelador desató especulaciones sobre un posible compromiso: mientras respondía, llevó su mano izquierda a su rostro, mostrando el anillo, pero sin confirmar explícitamente nada. La falta de una declaración oficial no ha detenido el crecimiento de los rumores, alimentados también por las recientes publicaciones de Zabaleta en redes sociales.

El lujoso anillo que acaparó la atención de sus seguidores

Hace unos días, la soprano apareció en un video de TikTok para promocionar una de sus próximas presentaciones. No obstante, el contenido del mensaje quedó en segundo plano, ya que lo que realmente capturó la atención fue el deslumbrante anillo en su mano izquierda. Durante la grabación, Susana mantuvo su mano derecha oculta en el bolsillo de su pantalón, mientras la izquierda permanecía a la vista, enmarcando su rostro en varias ocasiones. Esta actitud llevó a muchos seguidores a interpretar que Zabaleta estaba presumiendo, de manera sutil, el anillo que podría simbolizar su compromiso con Pérez.

Los comentarios de los fans no se hicieron esperar: “Yo bien disimulada presumiendo mi anillo, amooo”, escribió un usuario, mientras otro comentó: “Cuando me den el anillo no diré nada, pero habrá señales”. Otros expresaron su alegría por ver a la actriz tan feliz, resaltando el impacto positivo de su relación con Ricardo Pérez. “Querida, te luce precioso, el amor te renació BRAVO”, “Amo cómo presume su anillo”, y “Lo que más me intriga es el anillo, ni escuché en dónde se va a presentar”, fueron algunos de los mensajes destacados en la publicación.

La historia de amor entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez

La relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ha sido motivo de interés desde que se dio a conocer. La soprano, conocida por su gran talento y carisma, y el comediante, uno de los más reconocidos en el ámbito del stand up y los pódcast en México, han sabido equilibrar sus ocupadas agendas para apoyarse mutuamente. Susana ha compartido en varias ocasiones que vive un gran momento a nivel personal, lo cual se ha reflejado en su actitud relajada y en la forma en que ha manejado los rumores sobre su relación.

El hecho de que Zabaleta no haya confirmado explícitamente su compromiso no ha disminuido el entusiasmo del público, que sigue cada movimiento de la pareja con interés. “Llénalo de amor, como solo tú sabes”, escribieron sus fans, quienes aplauden la complicidad y el cariño que transmiten juntos. Aunque la actriz ha sido reservada con respecto a los detalles de su vida privada, sus seguidores no dejan de especular sobre el futuro de esta relación.

¿Camino al altar?

La idea de que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez puedan casarse no solo ha sido bien recibida por sus seguidores, sino también por aquellos que los ven como una pareja llena de amor y alegría. Ambos han demostrado que, más allá del medio en el que trabajan, comparten valores que los unen y una admiración mutua que han dejado ver en cada una de sus apariciones públicas.

Hasta ahora, ni Susana ni Ricardo han confirmado o desmentido los rumores de compromiso. Sin embargo, la forma en que la soprano ha lucido el anillo ha sido más que suficiente para alimentar la emoción de sus seguidores. Muchos están a la espera de una confirmación oficial, aunque Zabaleta podría estar disfrutando el momento sin prisas y sin necesidad de hacer declaraciones formales.

En redes sociales, los seguidores de la pareja se han encargado de mantener viva la conversación. La imagen del anillo y los comentarios que ha suscitado reflejan el cariño que el público siente hacia Susana Zabaleta y su deseo de verla feliz junto a Ricardo Pérez. Los comentarios como “presúmelo reinota” y “fan de tu relación, de tu vida y de tu voz” muestran el apoyo incondicional que han recibido desde el inicio de su romance.

