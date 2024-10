Clara Brugada se despide de su casa en Iztapalapa; donde vivirá para ejercer la jefatura de Gobierno en CDMX

Clara Brugada dejó su domicilio en la alcaldía Iztapalapa (X/@ClaraBrugadaM)

Desde este sábado 5 de octubre, la Ciudad de México (CDMX) cuenta con una nueva jefa de gobierno. Clara Brugada asumió el cargo que Martí Batres desempeñó en los últimos meses de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo. Al respecto, la nueva dirigente de la capital se despidió de su hogar en la alcaldía Iztapalapa para desempeñar el cargo.

A través de sus redes sociales, Clara Brugada Molina dio a conocer un mensaje para informar sobre su mudanza. En el acto confirmó el abandono del barrio de San Miguel Teotongo, en la alcaldía Iztapalapa, lugar en el que, según dijo, vivió desde muy joven y desde donde pensó algunas de las políticas pública que ha desarrollado.

De igual manera, llegó a brindar información sobre el nuevo domicilio desde donde despachará en su cargo como jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) a partir de su segundo día de administración y durante los próximos seis años hasta el 2030.

En su menaje, Brugada dio a conocer sus compromisos como jefa de Gobierno (Clara Brugada)

Dónde vivirá Clara Brugada para ejercer la jefatura de Gobierno en CDMX

Aunque en su publicación de redes sociales, donde documentó la despedida de sus vecinos de la colonia San Miguel Teotongo, no brindó información sobre la ubicación de su nuevo domicilio, sí lo hizo un día antes, durante el pronunciamiento de su discurso después de haber rendido protesta en el Palacio Legislativo de la Ciudad de México (CDMX).

Según dijo, el nuevo hogar de la jefa de Gobierno se encontrará en el centro de la Ciudad de México (CDMX), cerca del Palacio de Gobierno capitalino, con la finalidad de mejorar el desempeño de su cargo. A pesar de las declaraciones, no brindó mayores detalles sobre la ubicación del domicilio.

“Así que, estoy lista y preparada para asumir el Gobierno de la Ciudad de México. Estoy también preparada para todas las tareas que tenemos que sacar adelante, eso significa que seguramente tenga que irme a vivir al lado del Zócalo para que podamos asumir, bueno muy cerca, pues, para asumir desde muy temprano y podamos atender bien todas las tareas que tenemos”, pronunció en su mensaje.

Clara Brugada ya asumió el cargo de jefa de Gobierno (Cuartoscuro)

A pesar de ello, aclaró que no se olvidará de San Miguel Teotongo, Sierra de Santa Catarina e Iztapalapa a pesar de ya no residir en esa demarcación. “A mí no se me olvidan la falta de agua ni Iztapalapa, esa va a ser mi prioridad; y prioridad también la seguridad ciudadana, y prioridad también el bienestar social”, escribió en otra parte de su mensaje.

Por otro lado, en su mensaje emitido en las redes sociales, Clara Brugada dedicó un breve mensaje a los vecinos del lugar en donde residió durante los últimos años antes de vencer en las urnas a Santiago Taboada Cortina, del PAN, PRI y PRD, así como a Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano (MC).

“Mi reconocimiento a la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, de cuya lucha histórica soy heredera. Muchos de los programas y políticas públicas que he implementado en mi experiencia como gobernante y que vamos a aplicar también en la ciudad, nacieron aquí. Hoy me voy con el corazón de Iztapalapa a gobernar la Ciudad de México; seremos un gobierno que transforme la vida de la gente, donde las periferias no sean sinónimo de desigualdad, donde dejen de estar abandonadas y se conviertan en nuevas centralidades”, escribió.